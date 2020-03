Coronavirus, in arrivo app per l'autodiagnosi in Italia. La ministra Pisano: «Privacy andrà tutelata»

Emergenza coronavirus, la ricetta di Giorgia Meloni: «Soldi subito al Paese che produce. Eliminare burocrazia e vincoli»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 10:10

Un's. Il Cnr ha proposto un sistema per far comunicare iattraverso lo schermo del televisore. Si parla di un'app che permetta l'autodiagnosi di un paziente in modo daper l’autodiagnosi di Covid-19 su 300mila smartphone dell’area di Madrid: adesso è pronta a raggiungere il resto della Spagna e a mettere l’app a disposizione dell’Italia. La collaborazione arriva da tutti i paesi e come afferma la ministra dell’Innovazione Paola Pisano al Corriere della Sera è importante che non si perda tempo.Al progetto sta lavorando un team di circa 60 esperti: «Il ministero della Salute si occuperà della telemedicina, noi faremo una short list delle app di data analytics». Questo consentirà una raccolta dei dati a tappeto che darà il reale senso del contagio e permetterà di limitarlo. Ovviamente un occhio va buttato alla privacy che la Pisano sottolinea sarà assolutamente tutelata.L'idea di un monitoraggio totale che permetta poi di fare i tamponi solo ai sintomatici, come da direttive del ministero della salure: «Allora un’app utile potrebbe essere quella che aiuta i cittadini a valutare il loro stato di salute, come in Spagna, mentre quella per il tracciamento dei contatti potrebbe servire per chiedere a chi ha incrociato un infetto di rimanere in quarantena per 14 giorni, per poi valutare alla fine del periodo se fare il tampone».