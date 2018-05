Coprire o no la webcam del pc? Ecco cosa consiglia l'ex direttore dell'Fbi

Mark Zuckerberg pubblica questa foto su Fb, un dettaglio svela la sua ossessione

Molti lo fanno, più per scrupolo che per reali minacce, ma quello che occorre domandarsi è molto semplice:è davvero una mossa utile per tutelare la propria? Il rischio di essere spiati da hacker o altri malintenzionati, d'altronde, sembra davvero essere reale. E anche l'ex direttore dell', si è espresso più volte in merito.Quasi due anni fa, fece molto scalpore una foto scattata daper celebrare il mezzo miliardo di utenti attivi su Instagram. In quell'occasione, il fondatore e proprietario di Facebook aveva posato accanto al proprio pc, su cui era possibile notare un nastro che copriva la webcam. Quando si è una delle persone più famose e ricche al mondo, d'altronde, la possibilità di essere nel mirino deglidiventa decisamente più concreta.Nello stesso periodo, l'allora direttore dell'Fbi,, aveva sorpreso tutti con questa dichiarazione: «Sono solito coprire la webcam dei miei dispositivi e credo che ognuno dovrebbe farlo, la privacy deve essere protetta costantemente e con ogni mezzo. Lo dovrebbero fare tutti, a maggior ragione persone che ricoprono ruoli delicati come il mio». Comey aveva anche detto che molti dei suoi dipendenti avevano seguito il suo esempio: «Non solo all'Fbi, maquesta pratica è seguita da tutti. Lo facciamo in modo da non farci spiare da chi non ne ha alcun diritto».La pratica, ormai, è così comune che il nastro adesivo sulla webcam rappresenta un modello ormai superato, anche perché non garantisce l'invisibilità al 100%. Per questo motivo, sul mercato, sono state lanciate negli anni passati appositeche oscurano in modo totale ogni webcam suportatili, dai pc agli smartphone, passando per i tablet.Tralasciando la parziale contraddizione (solo pochi mesi prima Comey aveva dichiarato: «Rendere i dispositivi inattaccabili dagli hacker impedisce anche ai servizi di intelligence di operare liberamente»), l'ormai ex capo dell'è tornato pochi giorni fa sull'argomento: «Sì, ancora oggi copro ogni webcam. Ho sollevato controversie e ironie in passato, ma l'argomento è serio. Non dobbiamo mai fidarci ciecamente della tecnologia, ogni cittadino è un utente che deve curare costantemente la propria, così come si fa con l'igiene personale. La responsabilità della sicurezza e della riservatezza è personale».