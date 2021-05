Clubhouse arriva anche sui dispositivi Android, tutte le novità a un anno dalla nascita

Clubhouse, la piattaforma social su cui ci si scambia gli audio, arriva anche su Android dopo essere stato un'esclusiva iOS (Apple) per più di un anno. Sono iniziati i primi test della nuova versione e anche in questo caso per interagire nelle chat e iscriversi si deve essere invitati. Chiunque abbia un dispositivo Apple lo ha scaricato o ne ha sentito parlare. La novità per il momento è limitata agli Stati Uniti.

La società ha spiegato che il mercato americano è così grande che può aiutare la sperimentazione e facilitare eventuali modifiche in caso di problemi tecnici. Gli Usa serviranno da capofila prima del lancio sul mercato mondiale. Quando tutti gli utenti dei social e i possessori di smarthphone potranno usufruirne potrebbero arrivare nuove funzionalità, come anticipa il sito theverge.com. Previsti anche club tematici a pagamento.

Sarà sempre necessario, tuttavia, un invito per accedere e controllare la comunità. Gli audio sono una prerogativa di Clubhouse, ma potrebbero essere ben presto copiati così come è accaduto per le stories di Snapchat. A un anno dalla nascita, Clubhouse sta cercando di attirare nuovi creatori di contenuti sulla sua piattaforma e ha recentemente annunciato che finanzierà 50 concept audio da lanciare in esclusiva sul social.

Nel frattempo, a proporre una modalità di interazione solo audio ci ha pensato Twitter con la funzione Spaces che sarà disponible per tutti gli utenti del microblog ad aprile. Ma anche Telegram che ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Voice Chat 2.0 all'interno della sua app per Android che permette di aprire e partecipare a conversazioni audio, proprio come accade su Clubhouse. Infine, anche Facebook ne starebbe sperimentando un clone su Messenger.

