Intelligenza da paura, l'esperta: «L'AI può creare dipendenze nei bambini, servono regole»

di Chiara Di Segni*

Il blocco di Chat GPT in Italia, attuato dal Garante della privacy lo scorso 31 marzo, stimola alcune importanti riflessioni sulla protezione dei bambini nella rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale. L'era che stiamo attraversando trasformerà la società in modo radicale, e per quanto ci siano senza dubbio degli aspetti utili applicabili in molti settori economici, scientifici, culturali e di pubblica sicurezza, è bene ricordare che ogni qual volta sorge una nuova tecnologia, con essa nascono nuove responsabilità che i regolatori e la società tutta devono considerare fin dall'inizio del nuovo processo.



(...)Il processo di integrazione dell'IA sta avvenendo in modo improvviso e capillare in tutti i settori, e non lascia il tempo alla società, ai genitori e agli educatori di comprenderne appieno le conseguenze sullo sviluppo cognitivo e comportamentale dei minori, in particolar modo nell'infanzia e nella prima adolescenza. (...) Già oggi in commercio si trovano giochi alimentati dall'intelligenza artificiale, che interagendo con il bambino ne registrano voce, volto, reazioni ed emozioni. Sulla base della raccolta di questi dati biometrici, di cui i bambini non sono coscienti e le famiglie non sono sufficientemente informate, è possibile produrre contenuti che aggancino l'attenzione dei bambini ben oltre il livello di guardia considerato sano per un piccolo utente, che molto presto diventa un consumatore dipendente. Ad esempio esistono software che producono storie della buonanotte istantanee basate sulle emozioni che il bambino vuole sentire in un preciso momento, e che nel tempo potrebbero sostituire i libri per varietà e praticità. Bisogna tuttavia domandarsi quali contenuti verranno forniti dall'IA ai piccoli lettori. L'algoritmo sarà sempre in grado di rispettare l'indirizzo pedagogico che tutela la crescita e la conoscenza del mondo agli occhi di un bambino? Queste sono le regole che si chiede oggi di rispettare all'editoria per l'infanzia.

(...) Con l'irruzione sul mercato di software che producono immagini e testi che offrendo verità alternative perfettamente credibili, dobbiamo chiederci come possiamo proteggere l'infanzia da immagini violente o a sfondo sessuale, che possono generare traumi importanti nella formazione dell'individuo in età precoce. In un mondo in cui la seconda causa di morte tra i giovani è il suicidio, si capisce come la nuova era debba essere ben studiata e compresa dai regolatori, oggi più che mai chiamati a una grande responsabilità, pena un'ulteriore ondata di problematiche sociali. Queste conseguenze potrebbero presto investire la psicodinamica dei giovani, con diffusione di comportamenti asociali, ansia, isolamento, maggiore insorgenza di depressione, cyberbullismo, problemi alimentari e adescamento online, come denunciato da un recente studio della Società italiana di Pediatria.

(...) Prima di sdoganare l'Intelligenza Artificiale a contatto con i bambini e la prima adolescenza, è importante chiedersi se siamo pronti a legiferare con gli attuali strumenti che oggi appaiono come superati. Non regolamentare il territorio on line, la protezione dei dati biometrici dei cittadini, e non attingere alle scienze comportamentali per costruire uno spazio sicuro per l'infanzia sarebbe un errore.

*Consulente in strategia del cambiamento per le organizzazioni complesse, per "Poliziamoderna"

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Maggio 2023, 13:01

