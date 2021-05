Blockchain: il master del futuro per la GenZ, gratis e online da settembre 2021

500 borse di studio, 85 ore di formazione sui temi della Blockchain e delle Cryptocurrencies in live streaming, 30 ore Team Project Work, 10 ospiti internazionali del settore, 5 ore Networking, 3 mesi di studio, 1 esame finale. Sono questi i numeri del MasterZ in Blockchain & Cryptocurrencies promosso da AIO Blockchain Lab SRL, la prima Blockchain boutique italiana con sede a Parma.

Le 500 borse di studio a disposizione verranno equamente assegnate tra 250 ragazze e 250 ragazzi under 28 con qualsiasi background formativo che abbiano la passione e il desiderio di contribuire a dare forma a un’Italia più digitale senza tech gender gap, in un’ottica Post-Covid19. Diversi gli sponsor e i contributors anche internazionali che parteciperanno.

Il master, ideato per ottenere una chiara visione della tecnologia Blockchain, degli smart-contract e del mondo delle crypto currencies, è stato strutturato per trasferire le competenze utili a identificare e cogliere le opportunità di un settore in costante espansione. La Blockchain (letteralmente "catena di blocchi") sfrutta le caratteristiche di una rete informatica composta da nodi. Questa tecnologia consente ad esempio di gestire ma anche di aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro che contiene dati e informazioni, anche sensibili come le transazioni, in modo condiviso e distribuito, soprattutto senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica.

Prepararsi con questo master gratuito permetterà agli studenti di strutturare le basi di un’attività imprenditoriale, di guidare il processo di Blockchain adoption e digitalizzazione, di gestire progetti basati su cryptocurrency, token e tecnologia blockchain. L’analisi “Time for trust” condotta nel 2020 da PWC prevede che entro il 2030, attorno a questa tecnologia, si creeranno 41 milioni di posti di lavoro nel mondo, 233 mila solo in Italia.

«Questa è l’hard skill più richiesta nel mercato del lavoro internazionale come ha riportato il Report Linkedin 2020 e la rendiamo accessibile a 500 giovani talentuosi» afferma Alecos Colombo, CEO di AIO Blockchain Lab, relatore presso l’Università degli Studi di Parma, project manager di progetti Blockchain-based tra Italia, Corea del Sud, Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. «Saper utilizzare la tecnologia Blockchain è una competenza strategica: per usarla in maniera consapevole e adeguato occorre comprenderne a fondo il funzionamento. Non cerchiamo persone con esperienza in questo ambito ma tramite queste borse di studio, vogliamo promuovere una visione di un’Italia più digitale».

AIO Blockchain Lab è una software boutique verticale su tecnologia Blockchain e accelerata di ‘’Le Village’’ by CA, l’hub dell’innovazione del gruppo Crédit Agricole in Italia.

Nasce dall’ unione di due realtà, Kalypso e AIO Blockchain, entrambe fondate da Alecos Colombo. In questo contesto si inserisce la AIO Academy, una struttura che si avvale di insegnanti che operano nel settore per rilasciare ai corsisti competenze subito applicabili dal Marketing al Management, dallo Sviluppo Software al Project Management.

