Black Friday su Amazon, come ottenere 15 euro in buoni regalo, hai ancora pochi giorni: il trucco

Pronti a prendere al volo le offerte che Amazon ha riservato per voi in occasione del Black Friday 2022? Immaginiamo che abbiate già dato un’occhiata in giro, segnato i prezzi e definito le priorità rispetto al vostro budget…

Buono regalo

Per questo motivo, vi portiamo una bella notizia: su Amazon è possibile ottenere un buono regalo di 15 euro da spendere nei 7 giorni successivi, non male come iniziativa. Il sito di e-commerce sta promuovendo questo voucher da qualche anno e ottenerlo può richiedere qualche minuto per rispettare in toto tutte le istruzioni e limitazioni del caso.

Il credito promozionale, come si apprende sulla pagina di Amazon, si ottiene scaricando per prima cosa l’app Amazon Photos, caricare almeno una immagine e poi semplicemente entro 7 giorni l’utente riceverà la mail con il buono regalo da utilizzare a stretto giro. L’offerta scade il 30 novembre.

