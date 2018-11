Black Friday: Mediaworld, Unieuro e le altre super offerte di elettronica

Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilè in arrivo venerdìe i più grandi rivenditori disi preparano per 24 ore (a volte anche di più) di sconti, promozioni e offerte speciali. Nel frattempo è uscita. Attenzione perchè in molti casi gli sconti si prolungheranno fino al Cyber Monday (il lunedì successivo, 26 novembre).LEGGI ANCHEPer, ad esempio, il periodo promozionale è già iniziato e durerà fino al 26 novembre, con sconti fino al 60%. I prodotti da segnarsi sono numerosi, ma a scorta limitata.Tra gli smartphone c’è il top di gamma dell’anno scorso ma ancora attuale Google Pixel 2 XL a 329 euro. Sempre dal 2017 arriva Samsung Galaxy S8 a 359 euro in 10000 pezzi mentre il precedente S7 si trova a 269,90 euro (7000 pezzi). Ci sono 1000 pezzi di iPhone XS Max a 1299 euro, l’iPhone X dell’anno scorso a 799 euro (3000 pezzi) e due modelli di fascia media come Honor View 10 Lite e Huawei Mate 10 Lite a 249,90 euro in 2000 pezzi e 199,90 euro a 10000 pezzi.Il tablet Huawei T5 viene 129,90 euro in 4000 pezzi e il Samsung Galaxy Tab S4 a 449,90 euro in 1500 pezzi. Tra gli smartwatch segnaliamo Apple Watch di terza generazione a 279,90 euro in 1000 pezzi, mentre tra i portatili HP Pavillon 14 on processore i5 a 599 euro in 2000 pezzi. Completano il quadro le console Nintendo Switch a 289,99 euro (4000 pezzi) e PS4 1tb con due DualShock, FIFA 19, Marvel’s Spider-Man e Assassin’s Creed Odyssey a 369,99 euro (4000 pezzi) e la mirrorless Canon EOS M100 con lenti 15-45 mm a 329,99 euro (750).anticiperà gli sconti al 22 novembre arrivando fino al Cyber Monday del lunedì 26 successivo. Possiamo trovare gli smartphone Huawei P20 (con Huawei Band 2 Pro) e Samsung Galaxy A6, la console Sony PS4 1 tb con due Dualshock e Red Dead Redemption 2 fino al robot aspirapolvere iRobot Roomba e il Google Home.si parte da oggi lunedì 19 novembre con i primi sconti. Al momento ci sono in offerta il tv Sony KD55XF9005 da 1399 a 899 euro, il notebook Acer Swift 3 da 849 a 579 euro, il visore PlayStation VR con PS Camera e VR Worlds a 179 invece che 299 euro, oppure ad esempio anche la lavatrice Samsung WW85J5255FW da 599 a 349 euro.applica la modalità Prendi 3 Paghi 2: si acquistano tre oggetti senza pagare pagare il meno caro, con qualche regola. Uno dei tre, infatti, deve essere un grande elettrodomestico da almeno 499 euro o un piccolo elettrodomestico da almeno 199 euro. Oppure si comprano due oggetti (anche qui deve esserci un piccolo o grande elettrodomestico) e il meno caro sarà scontato del 50%. Online ci sono offerte già attive dal 16 novembre, mentre il 23 dovrebbero arrivare le offerte più appetibili.ha svelato, per ora, soltanto quello che accadrà dopo il 23 novembre. Tra il weekend e il Cyber Monday sarà possibile andare a sfruttare un -25% su tv, piccoli e grandi elettrodomestici spendendo almeno 499 euro ed essendo soci.