Bidet hi-tech, connesso alla rete ed azionabile tramite app. In attesa dei comandi vocali

Il bidet, vanto italiano di pulizia ed igiene, tanto agognato nei soggiorni all'estero, diventa hi-tech, grazie ad un progetto dell'azienda coreana LG Uplus. Anche il bidet, infatti, sarà connesso alla rete. C'è da chiarire subito una questione, non si tratta di un vero e proprio bidet, quanto di un oggetto che può essere posizionato su qualsiasi wc, con un'apposita funzione di lavaggio. LG, insieme ad una ditta locale specializzata in ambienti bagno, ha ideato due prodotti, provvisti di sensori e antenne wi-fi. Uno è un ventilatore che si accende in automatico nel momento in cui l'utente si siede sul water oppure se rileva un tasso di umidità troppo elevato per l'ambiente. Inoltre, e questa è la vera peculiarità, essendo dotato di connettività, può essere azionato da remoto, tramite un'app, per essere certi che l'ambiente sia sufficiente neutro dal punto di vista degli odori. Passiamo al bidet. E' dotato di diverse opzioni, tra cui temperatura dell'acqua ed inclinazione del getto per il lavaggio, modificabili a seconda della persona che lo sta utilizzando. L'azienda fa sapere, che al momento, l'interfaccia a distanza prevede un telecomando e l'app via smartphone, ma è già in fase di studio il comando vocale, che renderà possibile comunicare anche con il bidet.