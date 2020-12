Best of 2020 App Store, le 15 app premiate nel 2020 da Apple

Ormai da qualche stagione a questa parte, non c'è anno che possa chiudersi, senza la classifica delle app più scaricate: fanno parte del nostro quotidiano, da quando lo smartphone è nelle nostre mani, ci aiutano, ci mettono in contatto, sono uno strumento di lavoro, di relax, o ci permettono di controllare le nostre performance sportive. In questo articolo vediamo quali sono state la applicazione Apple migliori votate dallo staff dell'azienda di Cupertino, che ha raccolto nella classifica App Store Best of 2020.

“Quest’anno più che mai alcuni dei nostri momenti di maggiore creatività e connessione sono avvenuti con le app, e questo è stato possibile grazie allo straordinario lavoro di sviluppatori che hanno proposto esperienze utili e innovative nel corso dell’anno” afferma Phil Schiller, Apple Fellow. “I vincitori di questo Best of 2020 rappresentano 15 notevoli esempi di questa capacità innovativa".

App iPhone dell’Anno: Wakeout!, sviluppata da Andres Canella, ha portato la ginnastica dolce negli uffici casalinghi e nelle classi di didattica a distanza dando la possibilità di tenerci in forma con spensieratezza e inclusività. L'app segue l’utente nella sua routine quotidiana (e domestica) ricordandogli quanto sia importante muoversi e come farlo anche in una condizione di isolamento.

App iPad dell’Anno: Zoom. Ci ha cambiato la vita, offrendoci un'alternativa divenuta ormai fondamentale per lavorare, guardandosi negli occhi, per essere collegate con i nostri cari, amici e parenti, impossibili da vedere con il mondo in lockdown. E' diventato ormai uno strumento quotidiano sia per adulti che per i bambini, usata anche per allenarsi a distanza, ma sentendosi insieme.

App Mac dell’Anno: Fantastical, sviluppata da Flexibits, è da anni una delle app più apprezzata per la gestione del calendario su iPhone e Mac. Fantastical 3 è stato completamente riscritto da zero, sia dal punto di vista dell’interfaccia che delle funzioni. Sono disponibili anche le previsioni del tempo direttamente sul tuo calendario e negli inviti alle riunioni, la modalità scura e l’integrazione a Zoom

App Apple TV dell’Anno: Disney+, quest'anno ha fatto il suo ingresso nel mondo dello streaming la piattaforma di casa Disney che offre tutti i suoi contenuti originali, film, animazione, cortometraggi e nuovi produzioni seriali tra cui The Mandalorian, oltre a quelli della Marvel e National Geographic.

- App Apple Watch dell’Anno: Endel, l'app offre suoni personalizzati che aiutano l’utente a rilassarsi, concentrarsi o addormentarsi, sicuramente quest'anno in molti ne hanno avuto bisogno, e la Apple ha deciso di premiare l'idea.

I migliori Giochi del 2020

- Gioco iPhone dell’Anno: “Genshin Impact” di miHoYo, è un action RPG free-to-play, dopo un mese, le entrate derivanti dalle sole versioni mobili del gioco sono state di 250 milioni di dollari. Di ambientazione fantasy e realizzato dalla software house cinese miHoYo Limited ha avuto un successo planetario.

- Gioco iPad dell’Anno: “Legends of Runeterra” di Riot Games, è un gioco di carte collezionabili digitale free-to-play sviluppato e pubblicato da Riot Games. Il gioco utilizza personaggi e un'ambientazione originata da League of Legends, un gioco di battaglia in linea multiplayer.

- Gioco Mac dell’Anno: “Disco Elysium” di ZA/UM, è un videogioco di ruolo che si svolge in una grande città che si sta ancora riprendendo da una lunga guerra. I giocatori assumono il ruolo di un detective incaricato di risolvere un mistero di omicidio, non prevede combattimenti, mentre la risoluzione degli eventi viene eseguita tramite controlli di abilità e dialogo. E' stato annunciato anche un adattamento per l'omonima serie televisiva.

- Gioco Apple TV dell'Anno: “Dandara Trials of Fear” di Raw Fury, Dandara è un platform 2D in cui i giocatori prendono il controllo dell'omonimo protagonista che attraversa il mondo del gioco deformandosi tra le superfici bianche. Il gioco è basato sulla figura brasiliana Dandara.

- Gioco Apple Arcade dell’Anno: “Sneaky Sasquatch” di RAC7, gioco pensato per combattere lo stress, semplice e divertente. Permette agli utenti di esplorare un mondo ispirato agli anni ’90 direttamente sul proprio polso.

Le migliori app del 2020

Shine ha lanciato una sezione dedicata specificatamente all’incrocio fra salute mentale e vita delle persone di colore, per aiutare gli utenti a prendersi cura di sé e concentrarsi sul proprio benessere come persona di colore.

Per gli insegnanti e gli studenti che avevano bisogno di reinventare l'esperienza scolastica, Explain Everything Whiteboard ha offerto uno strumento di collaborazione basato su cloud che permette agli alunni di continuare a lavorare sui progetti insieme, anche a distanza.

Caribu ha aggiunto decine di giochi interattivi e più di un centinaio di libri alla sua piattaforma di videochiamate in tempo reale per venire incontro alle famiglie che cercavano un modo per restare in contatto con i propri cari.

Pokémon GO ha reinventato il suo famoso gameplay all’aria aperta creando esperienze all’interno delle mura domestiche.

E l’app ShareTheMeal del World Food Programme delle Nazioni Unite ha permesso agli utenti di fare la differenza nella vita degli altri, condividendo ad oggi oltre 87 milioni di pasti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA