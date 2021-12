Si può fare benzina o diesel con l'auto accesa? Ecco la risposta (e cosa si rischia)

Quando si viaggia in auto e si fa rifornimento, la prima mossa abituale è quella di spegnere l'auto. Nelle varie stazioni di servizio talvolta ci sono anche dei cartelli a ricordarlo, ma c'è una domanda che molti si sono posti: è possibile fare benzina con l'auto accesa?

La risposta è semplice: nella stragrande maggioranza dei casi sì, è tecnicamente possibile. Ci sono però dei rischi per la sicurezza, sia se si possiede un'auto a benzina, sia se il motore è diesel. Se si possiede un'auto con motore a benzina, c'è un rischio, basso ma non trascurabile, che si sviluppino incendi o esplosioni. C'è un combustibile, cioè i vapori della benzina, che sono infiammabili quando le concentrazioni nell'aria sono tra il 2% e l'8%. C'è un comburente, l'ossigeno. E c'è un innesco, rappresentato dal motore. In genere, le parti del motore che possono creare scintille, come le candele, o quelle che si trovano a temperature elevate, sono isolate elettricamente e termicamente. Se però dovesse esserci un guasto e una congiunzione sfavorevole della miscela aria/benzina, è possibile che si verifichi un'esplosione.

Per quanto riguarda il motore diesel, c'è invece il rischio che il combustibile, a contatto con le elevate temperature, possa generare della schiuma che rischia di danneggiare le componenti dell'auto. Infine, c'è anche un altro motivo per il quale i benzinai, nel caso di rifornimento servito, invitano gli automobilisti a spegnere la vettura: evitare che qualcuno, lasciando il motore acceso, scappi senza pagare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 13:26

