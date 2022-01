“Baby Shark Dance” infrange i record: primo video su YouTube a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni

“Baby Shark Dance” infrange i record. La canzone “Baby Shark Dance” ha segnato un nuovo primato, diventando il primo video a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

“Baby Shark Dance” infrange il record delle visualizzazioni su YouTube. La canzone Baby Shark Dance di Pinkfong, dopo aver raggiunto il primato già tre anni fa aggiudicandosi il titolo di filmato più visto sulla piattaforma di Google, ha ora segnato un nuovo record diventando il primo video a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni online.

Grande soddisfazione naturalmente per il Ceo di Pinkfong, Seok Kim: «É stato un viaggio importante – ha spiegato, come riporta l’Ansa - a testimonianza di come Baby Shark abbia connesso persone in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di presentare le nuove avventure di Baby Shark, che offriranno esperienze senza precedenti ad un numero di fan ancora maggiore, ovunque».

A marzo del 2019, sui social era stata lanciata la baby shark challenge (#babysharkchallenge), che aveva raccolto ben 88mila post su Instagram. Alla canzone è andato anche un Guinness World Record per essere passata, in poco più di un anno, da 7 a oltre 10 miliardi di visualizzazioni. La hit dei record nasce da un vecchio brano tradizionale, riarrangiato da Pinkfong e KizCastle e cantato da Bommie Catherine Han, Hope Marie Segoine, Anipen Matthew Digiacomo, Robert William Gardiner e Charity Wynn Segoine.

