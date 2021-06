AirCar, collaudata l'auto del futuro: in 2 minuti e 15 secondi diventa un aereo

Un grande passo verso il futuro. È stato collaudato con riscontri più che ottimali, il prototipo di automobile volante, che ha completato un volo di 35 minuti tra gli aeroporti internazionali di Nitra e Bratislava, in Slovacchia. A parlarne è la BBC news che riporta dettagli e caratteristiche dell'auto volante.



Ideata dal professor Stefan Kelimm, la AirCar ha un motore BMW e funziona con il normale carburante della pompa di benzina e potrebbe volare per circa 1.000 km (600 miglia), ad un'altezza di 8.200 piedi (2.500 m) e finora ha totalizzato 40 ore di volo.

Come fosse una scena di un film d’animazione, in soli due minuti e 15 secondi l’auto si trasforma in aereo, piagando le ali strette lungo i lati dell'auto e raggiungendo una velocità di crociera di 170 km/h.

Il professor Klein lo ha guidato direttamente fuori dalla pista e in città all'arrivo, seguito dai giornalisti invitati.

«Un’esperienza normale e molto piacevole» ha commentato Klein all’atterraggio.

Il nuovo velivolo può trasportare due persone, con un limite di peso combinato di 200 kg (31 pietre), ma non può decollare e atterrare verticalmente e richiede una pista.

La società dietro AirCar, Klein Vision, ha dichiarato che il prototipo ha impiegato circa due anni per svilupparsi e costa «meno di 2 milioni di euro»(1,7 milioni di sterline) in investimenti.

