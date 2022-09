Artemis 1, niente lancio sulla Luna: missione annullata dopo due tentativi falliti

Annullata di nuovo la missione Artemis 1. Dopo due tentativi non andati a buon fine, la Nasa ha deciso di annullare il lancio nell'ambito della nuova missione verso la Luna che vede una forte partnership fra Nasa e Esa.

Missione Artemis, la Nasa ci riprova: sabato nuovo tentativo di lancio sulla Luna dopo l'ultimo rinvio

Artemis 1, missione annullata

«La missione Artemis I sulla Luna è stata posticipata. I team hanno tentato di risolvere un problema relativo a una perdita nell'hardware che trasferiva carburante nel razzo, ma senza successo», ha annunciato la Nasa su Twitter.

During tanking of the #Artemis I mission, a leak developed in the supply side of the 8-inch quick disconnect while attempting to transfer fuel to the rocket. Attempts to fix it so far have been unsuccessful. Stand by for updates. https://t.co/6LVDrA1toy — NASA (@NASA) September 3, 2022

La Nasa aveva deciso di annullare anche il secondo tentativo di lancio della missione Artemis 1 diretta alla Luna a causa di una perdita rilevata durante il caricamento dell'idrogeno liquido e che, dopo tre tentativi, non è stato possibile eliminare. La decisione è stata presa dal direttore di lancio, Charlie Blackwell-Thompson, dopo il primo 'no go' dei tecnici.

Artemis 1, i problemi delle ultime ore

I tecnici di lancio della missione Artemis 1 avevano raccomandato di non procedere con il tentativo di lancio previsto oggi. La decisione finale è stata poi presa dal direttore del lancio, Charlie Blackwell-Thompson. I primi problemi erano iniziati questa mattina, quando una perdita aveva costretto a interrompere il caricamento dell'idrogeno liquido nello stadio centrale del razzo Sls. Il problema era stato riscontrato in una parte diversa da quella che il 29 agosto aveva costretto a rinviare il lancio. Il caricamento era poi ripartito, ma si era verificata una nuova perdita per un raccordo difettoso. La missione era comunque andata avanti, nonostante un ritardo di due ore, ma poi alla fine i tecnici della Nasa e il direttore di lancio hanno deciso di rinunciare definitivamente.

During tanking of the #Artemis I mission, a leak developed in the supply side of the 8-inch quick disconnect while attempting to transfer fuel to the rocket. Attempts to fix it so far have been unsuccessful. Stand by for updates. https://t.co/6LVDrA1toy — NASA (@NASA) September 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Settembre 2022, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA