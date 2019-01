Arriva l'app che identifica i debitori: ecco come funziona

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un. Arriva dallae consentirà a tutti gli utenti che vorranno utilizzarla di individuare le persone che devono restituire somme di denaro. Purtroppo può accadere che qualche debitore faccia perdere le sue tracce, ma con questa app arriva la soluzione per tutti.La Corte del Popolo degli Herbei nel nord della Cina ha rilasciato il software, chiamato "una mappa dei debitori", la settimana scorsa, un servizio che potrà essere integrato al popolare servizio di messaggistica di WeChat. Agli utenti viene fornito un radar sullo schermo, che consente loro di trovare denaro entro un raggio di 500 metri, come riporta anche l 'Independent . L'iniziativa è stata riconosciuta legale per permettere una maggiore trasparenza in materia di prestiti.Le informazioni dei debitori sono disponibili attraverso l'app e gli individui sono incoraggiati a denunciare se credono che la persona stia cercando di sottrarsi ai propri doveri.