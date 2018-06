Apple Watch, l'app per monitorare la salute dei malati di Parkinson

Tumore ovaio, chemio al posto della chirurgia: lo studio italiano che cambia tutto

Instagram, parte la sfida a Facebook e Youtube: i video dureranno fino a un'ora

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'Apresto sarà in grado di controllare i sintomi delgrazie ad una nuova applicazione non ancora rilasciata. Durante laè stata annunciata una nuovaproprio da parte del gruppo di. L'Apple Watch è un “must have” se si vuole mantenereladel proprio organismo continuamente; ci “sgrida” se siamo, ci tiene il battito cardiaco e ci conta le calorie.Grazie ae all'introduzione di nuove librerie inl'orologio della mela consentirà infatti dipassivamente e in modoalcuni dei sintomi più frequenti: tremito a riposo, tremore nelle mani e nelle braccia, movimenti ambigui e dondolio. L'Apple Watch così permetterà di monitorare lo stato di salute del paziente senza l'intervento da parte di undeio dellae i dati che fornirà l'orologio consentiranno ai medici di capire se la malattia sta degenerando nel tempo, e intervenire così successivamente con le giuste cure.