App Immuni, Sileri: «Disponibile tra 15 giorni», ma su GitHub è già online

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 15:26

italiana per tracciare i possibili contagi daè quasi in dirittura di arrivo. Non è ancora possibile scaricarla su iPhone o su smartphone Android ma sta, la principale piattaforma online per la distribuzione di progetti software open source.L'app avrà come logo un omino bianco al centro di un cerchio che irraggia verso l’esterno e con questa versione sarà possibile vedere in anteprima come funzionerà sui vari smartphone. L'app Immuni «sarà disponibile tra 10-15 giorni, per i primi di giugno». Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. «L'app immuni rientra in una riorganizzazione della medicina territoriale e della medicina preventiva - ha aggiunto - è un tracing importantissimo e quando sarà attivo darà ulteriori informazioni su tracciamento e diffusione della malattia».Si è finalmente giunti all'accordo per la privacy: sui server centrali, gestiti in Italia da Sogei, passeranno solo i dati necessari ad aggiornare le tabelle con gli ID anonimizzati dei positivi. Tutte le comunicazioni tra i dispositivi e il server centrale saranno in ogni caso criptate e saranno cancellate automaticamente dopo un certo numero di giorni. Immuni, sia su Android sia su iPhone, non potrà identificare la posizione del soggetto tramite il GPS,L'idea di un passaporto sanitario per la Sicilia e la Sardegna «è ambiziosa ma impraticabile», ha detto il viceministro della Salute. «È necessaria uniformità su tutto il territorio e al momento la vedo molto difficile. Facciamo prima a riaprire lasciandoci questo virus alle spalle rispettando le regole».