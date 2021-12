La donna perfetta? Ha gli occhi di Angelina Jolie e i capelli di Kate Middleton: ecco l'identikit

Gli occhi di Angelina Jolie, il sedere di J-Lo, le labbra di Michelle Keegan e i capelli di Kate Middleton: ecco come sarebbe la donna perfetta secondo le donne inglesi. Lo riporta il Wales online. Uno studio su 2.000 persone ha scoperto quali celebrità hanno la maggiore influenza dal punto di vista estetico. L'uomo? Ha i capelli di Brad Pitt, le gambe di Cristiano Ronaldo e il sedere di David Beckham.

I due corpi "ideali" avrebbero poi anche le braccia e le spalle di Jennifer Aniston per le donne e gli occhi di Tom Cruise per gli uomini. La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è stata molto apprezzata nel sondaggio, con le donne britanniche che desideravano avere il suo naso, le sue gambe e i suoi capelli.

L'uomo ideale

La leggenda del Manchester United Cristiano Ronaldo è a chi gli uomini vorrebbero assomigliare, desiderando i suoi addominali, spalle, gambe, braccia e persino mento. Quando si tratta di pelle, George Clooney e Cheryl Cole sono in testa, mentre Davina McCall ha battuto le donne che hanno la metà della sua età nella lista per i suoi addominali. E dopo il suo recente ritorno sotto i riflettori, Adele è arrivata al secondo posto per gli occhi più ricercati, e al terzo posto per i capelli. Altri volti famosi a cui i britannici aspirano a somigliare sono Beyonce, Tom Daley e Anthony Joshua.

Lo studio

Cheryl Cooper, responsabile dell'esperienza del paziente per i fornitori di chirurgia estetica Pall Mall, che ha commissionato la ricerca, ha dichiarato: "È interessante e divertente vedere a chi piacerebbe assomigliare al pubblico britannico e chi ispira la chirurgia estetica. “Gli stessi nomi sono apparsi in molte liste, mostrando le persone a cui siamo più ispirati – principalmente Kate Middleton e Cristiano Ronaldo, suggerendo che gli uomini vogliono muscoli e abilità sportive, mentre le donne desiderano look classici e senza tempo. "Non è insolito che i pazienti di chirurgia estetica siano stati ispirati da altre persone che hanno visto e le immagini di personaggi famosi li aiutano ad articolare l'obiettivo finale che stanno cercando". Lo studio ha anche scoperto che un adulto su otto ha subito un intervento di chirurgia estetica, con le procedure più popolari come l'ingrandimento del seno, il trapianto di capelli e l'incisione addominale. Più di un quarto ha anche avuto filler dermici, rimozione di cicatrici o correzione e liposuzione. Del 12 percento che ha lavorato, il 42 percento è stato ispirato dall'aspetto di una persona famosa. E quattro su cinque di coloro che hanno subito un intervento chirurgico sono aperti sul fatto che hanno subito un intervento di chirurgia estetica, mentre il 60% avrebbe fatto di più. Le ragioni principali alla base delle procedure includevano il miglioramento della fiducia (69 percento) e il sentirsi più attraenti (55 percento).



Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 09:19

