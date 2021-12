Anche Google censura il Natale

Sono tempi duri anche per il Natale che, in questo 2021, viene snobbato da Google con un doodle all’insegna delle ‘festività stagionali’. Dallo scorso 3 dicembre, infatti, il celebre motore di ricerca ha approntato i suoi addobbi festivi ‘censurando’ il termine Natale. I simboli restano i medesimi, con le tradizionali palline colorate, ma a ‘Natale’ è stata preferita un’espressione più neutra. Il politicamente corretto, insomma, colpisce ancora e conia la nuova formula ‘festività stagionali 2021’. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 11:21

