Recensioni false, Amazon ne cancella una parte ma il problema sta crescendo: «Rischio per gli acquirenti»

Amazon

. Which, organizzazione che tutela consumatore, ha trovato 78mila recensioni di prodotti di tecnologia popolare in vendita su Amazon che erano state rimosse nel corso degli ultimi tre anni. I dati del revisore ReviewMeta hanno mostrato che la percentuale di recensioni non verificate è aumentata dal 6% nel primo trimestre del 2018 al 31% quest'anno.A marzo,. Le valutazioni medie di recensioni non verificate sono state di 4,95 stelle su 5, il che significa che gli acquirenti potrebbero essere indotti in errore nell'acquistare prodotti di scarsa qualità da testimonianze false eccessivamente positive.Un'inchiesta pubblicata all'inizio di questo mese ha rivelato che la stragrande maggioranza delle 12mila recensioni per la categoria di cuffie in un solo giorno provenivano da acquirenti non verificati o avevano una percentuale sospettosamente alta di valutazioni a cinque stelle. Il gruppo di consumatori ha analizzato gli elenchi di centinaia di prodotti tecnologici popolari in 14 diverse categorie tra cui cuffie, fotocamere, fitness tracker e orologi intelligenti. Hanno scoperto che molti degli articoli più votati di ogni categoria provenivano da marchi poco conosciuti. In alcuni casi, centinaia di recensioni non verificate a cinque stelle apparivano sui prodotti in un solo giorno.