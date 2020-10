Amazon Prime day inizia il 13 ottobre: ecco le migliori offerte da comprare online

Due giorni di grandi risparmi sono alle porte e Amazon si prepara a dare il via al Prime Day alle 00:01 del 13 ottobre in 19 paesi del mondo. I clienti Amazon Prime avranno accesso esclusivo a più di un milione di offerte su tutto ciò che desiderano, inclusi i marchi più popolari e amati, oltre ai regali imperdibili in ogni categoria, dai giocattoli, all'elettronica, dalla moda ai dispositivi Amazon e molto altro ancora. Acquista con Alexa su un dispositivo Echo a partire da domenica 11 ottobre per ottenere l'accesso anticipato a offerte selezionate sui dispositivi. Basta chiedere: «Alexa, quali sono le mie offerte Prime Day?». Chiunque può iniziare subito i propri acquisti natalizi e risparmiare durante questo Prime Day iscrivendosi ad Amazon Prime, oppure attivando il periodo di uso gratuito di 30 giorni.

I clienti Amazon Prime possono supportare le piccole e medie imprese durante questo Prime Day acquistando le offerte disponibili nello Store dedicato alle PMI. Oltre la metà dei prodotti venduti su Amazon nel mondo provengono dai partner di vendita, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. Durante lo scorso Prime Day, i clienti di tutto il mondo hanno acquistato prodotti per oltre 2 miliardi di dollari dalle PMI.

Per rendere più semplice che mai per i clienti supportare le piccole e medie imprese, Amazon ha lanciato nuove selezioni curate per mettere in contatto i clienti con le PMI locali. Fino al 12 ottobre, Amazon offre un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante Prime Day ai clienti che spendono 10€ in prodotti venduti da piccole e medie imprese selezionate.

Prime Day 2020 arriva in grande stile con più offerte disponibili rispetto a qualsiasi altro Prime Day. Inoltre, i clienti Amazon Prime hanno a disposizione le Offerte Lampo: prezzi bassi su marchi e prodotti di alto livello. Queste offerte potrebbero esaurirsi rapidamente.

Un’anteprima sulle offerte di Prime Day:

Dispositivi Amazon

Risparmio fino al 68% sull'altoparlante intelligente Echo Dot (3ª generazione), a soli €19,99

Risparmio fino a €65 sui dispositivi Echo Show. Echo Show 5 è disponibile a €44,99 (anzichè €89,99) e Echo Show 8 a €64,99 (anzichè €129,99)

Risparmio €25 su Echo Auto, ora con Auto Mode nell’app Alexa, a soli €34,99

Risparmio €20 su Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione, disponibile a soli €39,99

Risparmio fino a €30 sui tablet Fire. Il Fire HD 8 è disponibile a €69,99 e il Fire 7 a €49,99

Echo Dot (3ª generazione) + LIFX Lampadina Intelligente Bianca disponibili a €24,99

Echo Dot (3ª generazione) + Amazon Smart Plug disponibili a €29,99

Risparmio €30 su Kindle Paperwhite, disponibile a soli €94,99

Amazon Fashion

Fino al 30% sui marchi denim: Wrangler, Lee e molti altri

Fino al 30% sulle scarpe Puma

Fino al 30% su Samsonite, American Tourister e Delsey Luggage

Fino al 30% su Fossil sugli Smartwatches Michael Kors

Marchi Amazon

Fino al 30% su prodotti sportivi e da viaggio di AmazonBasics e altri marchi

Fino al 30% su accessori per la casa e la cucina di AmazonBasics e altri marchi

Fino al 30% su accessori di elettronica e per l'ufficio di AmazonBasics e altri marchi

Fino al 30% su accessori auto e moto di AmazonBasics e altri marchi

Fino al 30% su una selezione di prodotti per bambini della linea Mama Bear.

Amazon Launchpad

Risparmio fino al 30% su una selezione di prodotti presenti nella vetrina Amazon Launchpad, ad esempio:

Nura - Nuraphone Cuffie con cancellazione attiva del rumore disponibile a €255

Catapult Pettorina con GPS e App per registrare e migliorare le performance a calcio disponibile a €139,99

Broadlink RM4 Pro - Telecomando universale hub remoto WiFi per la casa intelligente disponibile a €32,19

Luminaid Packlite Max 2-in-1 Caricatore del Telefono disponibile a €34,99

Toucan Video Campanello Intelligente Wireless disponibile a €62,99

Casa e Cucina

Scopa elettrica senza filo, Hoover

Friggitrice ad aria calda

Kenwood impastatrice planetaria

iRobot Roomba 692

BTicino termostato connesso da incasso con Wi-Fi Integrato

Sport e Outdoor

Smartwatch Fitbit Versa 2 con controllo vocale e Alexa integrata

Kickscooter Ninebot By Segwey

Polar orologio GPS multisport

Momo Design Venezia, bicicletta elettrica pedalata assistita

Elettronica

Sony DSC-HX90 fotocamera digitale compatta travel

Monitor gaming curvo, Samsung C24RG50, 24 pollici e Full HD

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm

Beauty

Ghd Gold, piastra per capelli professionale con dual-zone ceramic technology

Rasoio elettrico Philips OneBlade QP2630/30

Braun Silk-Expert epilatore a luce pulsata

Maschera in tessuto HydraBomb di Garnier, formula idratante ed energizzante

L'Oréal Paris siero viso revitalift filler

Ulteriori offerte da Amazon:

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

Amazon Warehouse - I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all'aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su primenow.amazon.it i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Tutti modi per fare acquisti in questo Prime Day

Acquisti con Alexa: Alexa rende facile trovare le offerte di Prime Day. Basta chiedere: "Alexa, quali sono le mie offerte Prime Day?"

App Amazon: i clienti Amazon Prime possono effettuare i propri acquisti sempre e ovunque attraverso l’App Amazon e non perdere così nessuna offerta

