Quali sono i sui marchi più rilevanti secondo i consumatori in Italia? Secondo l’indaginesi tratta di. I colossi del tech asfaltano la concorrenza e per trovare un marchio italiano bisogna scendere al dodicesimo posto conLa top 10 è dunque monopolio delle multinazionali, Facebook perde il podio e si classifica solo quinto.Cinque, secondo Ipsos, sono i fattori chiave che determinano l'influenza di una marca sulla vita quotidiana dei consumatori: 1) Engagement (coinvolgimento), 2) Leading Edge (innovazione, capacità di far tendenza), 3) Trustworthy (fiducia, affidabilità), 4) Corporate Citizenship (impegno e ruolo sociale), 5) Presence (presenza). «Il processo d'identificazione tra noi e i brand influenza le nostre abitudini, i nostri comportamenti e i modi di fare acquisti nella vita di tutti i giorni», ha osservato Nicola Neri, amministratore delegato Ipsos, che ha aggiunto:«È lo spunto da cui siamo partiti per raccontare il The Most Influential Brands 2018. Basti pensare che dai dati di un nostro studio internazionale emerge come il 66% degli intervistati dichiari di comprare tendenzialmente marchi che riflettono i propri valori; mentre un 63% afferma di attribuire sempre maggiore importanza alle marche di cui si fida, soprattutto nel contesto contemporaneo, in cui siamo costantemente sovraesposti a migliaia di opzioni e input differenti», ha aggiunto.Se si ragiona in termini di servizi e di capacità di soddisfare velocemente le esigenze, ecco che al primo posto della classifica 2018 compare Amazon: l'online retail divenuto parte integrante delle abitudini di acquisto per molti che, per la prima volta, spodesta il primato di Google. Due le new entry nella Top 10 2018: PayPal al quarto posto e Ikea al decimo ( al posto della Nutella). Il mondo dell'entertainment merita una riflessione a parte perché emblema di come stia cambiando in maniera radicale il modo di fruizione da parte dei consumatori. Se nella classifica 2017 Netflix era all'ottantesima posizione, nel 2018 si attesta alla 26ma. Un balzo in avanti di ben 60 posizioni che non fa altro che sottolineare 'l'affaticamentò delle reti tradizionali a tenere il passo. Un'altra crescita significativa, sempre restando nel settore del consumo di entertainment, è quella di Spotify, piattaforma streaming musicale che registra un salto in avanti di quasi 30 posizioni rispetto al 2017.