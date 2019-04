Amazon invasa da false recensioni: ecco cosa sta succedendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Su sito si sono diffuse in poche ore le, che rappresentano il massimo gradimento di un prodotto, nei confronti di marche ai più quasi sconosciute. Itshiny, Vogek, Celebrat o Aitalk hanno ottenuto tanti voti da clienti che si sono detti più che soddisfatti dei loro prodotti.Peccato che la cosa sia poco probabile, e anche poco credibile, visto che si tratta di marche poco note, così sembra essere poco reale che gli utenti esprimano entusiaste valutazioni sotto dispencer di saponi o prodotti simili. Che cosa sta accadendo? Secondo Natalie Hitchins analista per Which, sentita dal Guardian: «Le nostre ricerche confermano che Amazon sta perdendo la battaglia contro le recensioni "fake" di prodotti di aziende sconosciute con lo scopo evidente di fuorviare gli acquirenti».Il rischio è che Amazon perda in credibilità, quindi l'azienda sta cercando di agire in modo più che tempestivo: «Investiamo una considerevole quantità di risorse per garantire l'affidabilità delle recensioni perché sappiamo quanto siano importanti per i nostri clienti. A riguardo abbiamo una serie di linee guida chiare, tanto per i venditori quanto per gli utenti. Chi contravviene può essere sanzionato, sospeso e anche bannato».