Amazon down: il colosso è inaccessibile in molte zone del mondo

Si avvicina il Natale e gli acquisti sul web sono sempre più di moda. Amazon e Amazon Web Services vanno in down e gli utenti di tutto il mondo se ne accorgono subito. I due servizi della piattaforma di acquisti online sono rimasti inaccessibili per migliaia di utenti in tutto il mondo.

Me running to Twitter to confirm Amazon is down. pic.twitter.com/guu1sz5MBv — News and Weather (@newsandweather5) December 7, 2021

A segnalarlo è Downdetector, ma anche e soprattutto gli utenti che si sono riversati su Twitter. Amazon ha detto da parte sua di aver identificato la causa e che i suoi tecnici stanno lavorando «attivamente per il recupero», ma non ha fornito alcuna tempistica. Il colosso dell'e-commerce ha tenuto a precisare che non tutte le regioni del mondo hanno avuto problemi.

Dai report disponibili sembra che al momento i problemi abbiano interessato principalmente i clienti della costa orientale degli Stati Uniti. Sul sito di Amazon molti utenti hanno segnalato solo un caricamento molto lento delle pagine piuttosto che l'impossibilità di utilizzare il servizio.

Tuttavia, anche servizi come le telecamere di sicurezza Ring di Amazon, l'app di mobile banking Chime e il produttore di aspirapolvere robot iRobot hanno riscontrato problemi, secondo i loro profili social e Twitter. Si tratta della terza interruzione dei servizi per Amazon quest'anno.

A giugno gli utenti hanno riscontrato un breve down delle piattaforme Amazon, tra cui Alexa e Prime Video. Quel malfunzionamento ha colpito anche diverse altre società, tra cui Shopify, PayPal e il gruppo di notizie Cnn. A luglio poi il gigante dell'e-commerce ha subito un'interruzione del servizio dei negozi online, che è durata quasi due ore e ha colpito almeno 40.000 utenti. Gli ultimi problemi arrivano proprio quando i clienti di Amazon aumentano per gli acquisti di Natale.

