Elettronica, abbigliamento, prodotti per casa e cucina, giocattoli e molto altro: sono tantissime lenelle giornate di. Oltre alle migliaia di offerte, dal 16 al 26 novembre Amazon apre a Milano il suo primo showroom temporaneo che consente di toccare con mano numerosi prodotti disponibili su Amazon.itLEGGI ANCHEIl Black Friday è arrivato e Amazon.it proporrà offerte mettendo a disposizione dei propri clienti migliaia di offerte su molte categorie. Un’opportunità unica per acquistare in anticipo in vista del Natale e risparmiandoi. I clienti Amazon Prime avranno accesso alle offerte lampo 30 minuti prima di tutti gli altri su prodotti molto popolari, beneficiando delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi su oltre un milione di articoli e di consegne in 2-3 giorni su altri milioni.Con Amazon Second Chance i clienti potranno fare spazio agli acquisti del Black Friday e prepararsi a smaltire correttamente le confezioni. Appena lanciato,Amazon Second Chance è una sezione di Amazon.it che fornisce informazioni su come riciclare imballaggi Amazon e altri prodotti, restituire articoli che non si desiderano più, acquistare prodotti usati e ricondizionati certificati a prezzi vantaggiosi. Tutti i dettagli sono disponibili suhttps://www.amazon.it/amazonsecondchance.In occasione della settimana di Black Friday, dal 19 al 26 novembre, non mancheranno le offerte sui dispositivi Amazon più popolari, tra cui: Amazon Echo Dot a partire dal 16 novembre 2018 in offerta a 34,99 euro anziché 59,99 euro; Amazon Echo Plus a partire dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 119,00 euro anziché 149,00 euro; Amazon Echo a partire dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 59,99 euro anziché 99,00 euro; Amazon Echo Spot a partire dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 99,99 euro anziché 129,99 euro; Il nuovo Kindle Paperwhite dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 99,00 euro anziché 129,00 euro; Tablet Fire 7, schermo da 7", 8 GB, (Nero) dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 49,99 euro anziché 69,99 euro; Il nuovo tablet Fire HD 8 | Schermo HD da 8”, 16 GB, nero dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 69,99 euro anziché 99,99 euro; Fire TV Stick dal 19 novembre 2018 fino al lunedì del Cyber Monday (26 novembre) in offerta a 49,99 euro anziché 59,99 euro.Durante la settimana del Black Friday tutti i nuovi clienti appassionati di musica che desiderano iscriversi ad Amazon Music Unlimited possono avere 3 mesi di abbonamento al costo di 0,99 euro al mese (al posto di 9,99 Euro al mese dopo il primo mese gratuito) e accedere così a un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, centinaia di playlist e radio personalizzate.Di seguito alcune anticipazioni di offerte disponibili su Amazon.it nel corso della giornata di venerdì 23 novembre disponibili su www.amazon.it/blackfriday: Oral-B Spazzolino Elettrico 8000; Braun Silk-epil 9-890; Braun Multi-Grooming kit 3085; Braun Luce Pulsata 5009; Fairy Original - Pastiglie per Lavastoviglie - 125 Pastiglie; Rowenta DG8960 Silence Steam Ferro da Stiro a Caldaia Silenziosa ad Alta Pressione, Getto di Vapore 260 g/min; Moulinex HF802AA1 Cuisine Companion Robot da Cucina Multifunzione con 6 Programmi Automatici; Fujifilm Instax Mini 9 Flamingo Fotocamera Istantanea, 62 x 46 mm; Sony Xperia XZ2 Smartphone, Display 5.7", 64 GB, Mono Sim; Clementoni 12087 - Mind Designer Robot Educativo Intelligente; BTicino Smarther SX8000W Termostato Connesso con Wi-Fi Integrato, Fai da Te, da Muro, BiancoAnche quest’anno il Black Friday rappresenta un’opportunità per le migliaia di piccole e medie imprese e artigiani che ogni giorno vendono i loro prodotti suAmazon.it: sono infatti oltre il 65% le offerte provenienti da piccole medie aziende e proprietari di brand ai clienti di Amazon.it, e includono prodotti dei negozi Handmade e Made in Italy di Amazon. Eccone alcune: Nina Palomba - Papillon in Ceramica Linea Bandiera Italia Pezzo Unico Handmade Le Ceramiche del Castello Made in Italy dimensioni: 10 x 5 centimetri; Linea Italia S.r.l. - Venetiaurum - Bracciale donna con perle in vetro originale di Murano e argento 925 - Gioiello made in Italy certificato; Linea Italia S.r.l. - Collana donna a più strati in Argento 925 con mezzaluna - Linea Italia gioielli Made in Italy.Grazie ad Amazon Prime Now, i clienti Amazon Prime che vivono nell’area di Milano, potranno acquistare una selezione di centinaia di offerte del Black Friday e ricevere i prodotti entro un’ora o in finestre a scelta di due ore, grazie all’app Prime Now oppure dal sito primenow.amazon.it.I clienti di Prime Now a Roma, solo per il 23 novembre, avranno uno sconto del 20% su ogni spesa superiore ai 25 euro.Le offerte proseguiranno per tutto il weekend e fino a lunedì 26 con il Cyber Monday. Amazon.it metterà a disposizione dei clienti migliaia di nuove offerte su prodotti di elettronica e tecnologia, giocattoli, utensili e, tra gli altri, articoli per la cucina e la casa all’indirizzo www.amazon.it/cybermonday.Di seguito alcune anticipazioni di offerte disponibili su Amazon.it nel corso della giornata di lunedì 26 novembre, Cyber Monday: Swiffer Duster Ricariche - Maxi Formato 25 Pezzi; Dash PODS 3in1 detersivo lavatrice - Maxi Formato da 117 Lavaggi; Macchina da caffè Nescafé DOLCE GUSTO; Huawei Matebook D Notebook con Processore AMD Ryzen R5-2500, Schermo LCD IPS da 14 pollici, 1920 x 1080 pixel, SSD da 256 GB, 8 GB di RAM, Mystic Silver; SanDisk schede di memoria e chiavette USB; Hive View Telecamera Hd 1080p Wifi Monitoraggio persone e suono, Bianco & champagne; Braun Minipimer MQ745BC MultiQuick 7.In occasione della settimana del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Natale, Amazon apre Amazon Loft for Xmas, il suo primo showroom pop-up in Italia. Dal 16 al 26 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in via Dante 14, nel cuore di Milano, per la prima volta sarà possibile toccare con mano centinaia di prodotti delle numerose categorie presenti su Amazon.it: da quelli più innovativi e tecnologici di brand come Garmin e HP, a quelli per la casa e la cura della persona, come i prodotti di P&G. A ogni articolo esposto sarà associato uno Smile Code tramite il quale sarà possibile avere informazioni sui prodotti direttamente dall’app di Amazon.All’interno dell’Amazon Loft for Xmas sarà anche possibile provare tutti i dispositivi Amazon tra cui gli eReader Kindle, i tablet Fire e gli altoparlanti intelligenti Amazon Echo con integrato il servizio vocale Alexa, questi ultimi lanciati in Italia lo scorso 24 ottobre.Diversi inoltre gli appuntamenti da segnare in agenda che animeranno il primo pop-up store italiano di Amazon. Meet and greet con cantanti del momento come Benji e Fede (sabato 17 novembre alle ore 17:00) e Elisa (sabato 23 alle ore 19:00). Non mancheranno incontri culturali come la presentazione dell’ultimo libro di PIF (domenica 18 alle ore 19:00), Chiara Francini con “Mia madre non lo deve sapere” (giovedì 22 alle ore 18:00) e l’ultimo giallo di Pierfrancesco Poggi, “La banda di Tamburello” (venerdì 23 alle ore 18:00). Ma ancora workshop gratuti in collaborazione con Microsoft, consulenze di bellazza tenute dagli esperti P&G, possibilità di stampare divertenti foto grazie ai dispositivi Sprocket di HP, ma anche appuntamenti con i fitness coach di Garmin e molto altro.