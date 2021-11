Amazon anticipa il Black Friday. Tanti prodotti con sconti fino al 40% dall'8 al 18 novembre

Quest'anno Amazon gioca d'anticipo. Ed è già Black Friday. Dall'8 al 18 novembre, infatti, il colosso dell'e-commerce propone l'Early Black Friday, una serie di sconti e prodotti in offerta, ancora prima del 26 novembre, giorno deputato per il Black Friday. Ormai, infatti, il mese di novembre è sinonimo di sconti soprattutto online.

Ecco dunque che si possono già mettere in lista i regali per il prossimo Natale, visto che Amazon offre la possibilità di cambiare i regali fino a Gennaio 2022, per garantire la possibilità di comprare prodotti a prezzo scontato, ad hoc per le feste di Natale. Basta scorrere le offerte sul sito di Amazon per poter trovare migliaia di prodotti a prezzi convenienti, scontati rispetto al prezzo di listino. Ogni giorno sulla pagina di Amazon per il Black Friday in anticipo, ci saranno tante offerte con sconti fino al 40%.

Amazon, è già Black Friday: ecco tutti gli imperdibili sconti

A farla da padrona sono gli sconti sui prodotti tech, tra quelli più ricercati sul web, come smartphone, tablet, smart tv di ultima generazione, ma anche gli smart speaker come Amazon Echo, le soundbar e smartwatch. Ma l'Early Black Friday di Amazon ne ha per tutti i gusti e tutte le tasche con prodotti al di sotto delle 20 euro.

Ovviamente se Amazon corre, gli altri siti italiani di e-commerce non restano alla finestra ed anche i principali competitors, come Euronics, Mediaworld e Trony propongono offerte e sconti sui loro siti. Euronics sconterà fino al 26 novembre un prodotto al giorno, MediaWorld, invece, sta proponendo offerte che scadono il 10 novembre, mentre Unieuro ha creato l'evento Manà Manà che finisce l'11 novembre. Ognuno di loro, dunque, si affretta a conquistare il mercato del web con offerte e sconti da tener d'occhio ogni giorno.

Tornando ad Amazon ecco alcuni dei prodotti più interessanti per la giornata di oggi:

Monitor LG da 24 pollici, Full Hd Led, risoluzione 1920x1080, Audio Stereo 10W, HDMI, VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, colore nero fronte e bianco retro.

Aspirapolvere Rowenta, senza fili, con spazzola motorizzata efficace su pavimenti e tappeti. Molto leggera, pesa solo 2.2Kg e dotata di batteria con 45 Minuti di Autonomia.

Bici Elettrica con Pedalata Assistita, marca Nilox, modello E-Bike J1, dotata di motore brushless High Speed da 250 W, velocità fino a 25 km/h, batteria da 36 V a Sgancio Rapido, ruote da 20 pollici, luci Led e sella ergonomica.

