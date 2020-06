Non solo super robot, ma anche AI chatbot: l’Intelligenza Artificiale nell’Italia della nuova Fase

Mentre a Singapore “cani-robot” evitano assembramenti nei parchi, in Italia ci sono aziende da tempo attive nel campo dell’Intelligenza Artificiale, come la startup italiana Userbot che lavora per un customer care e un help desk davvero all’avanguardia. A guadagnarci non sono solo gli utenti, che a loro disposizione hanno risposte efficaci e immediate, senza inutili minuti di attesa al telefono, ma anche le aziende che in occasione del lockdown si sono ritrovate a dover gestire una mole enorme di domande da parte dei clienti, senza la giusta quantità di personale a disposizione. Lo stesso vale per chi fornisce servizi, supporti e sostegno: il vantaggio di un chatbot con Intelligenza Artificiale come Userbot è la possibilità di interagire potenzialmente con un numero illimitato di utenti nello stesso momento, ottimizzando i tempi di risposta ed efficientandoli al tempo stesso.



Ma può essere anche un risparmio, in termini economici, per tutte quelle aziende e microimprese che stanno operando in questo complicato periodo storico e che, almeno per il momento, non hanno sufficienti fondi per affidarsi a un nutrito team da impegnare nello svolgimento delle operazioni di assistenza. “Il mercato dell'Intelligenza Artificiale ha visto nel 2019 una crescita stimata del 62% rispetto al 2018, dopo già un aumento di oltre il 70% rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Antonio Giarrusso, Founder & CEO di Userbot. “E indubbio che l’Intelligenza Artificiale stia vivendo un successo senza precedenti, e questo nonostante la congiuntura sfavorevole conseguente al coronavirus: questo perché la tecnologia è ormai matura e le aziende si ritrovano a dover gestire sempre più conversazioni sui canali digitali, soprattutto in questo particolare periodo storico”.



Molte grandi aziende infatti utilizzano già queste soluzioni con successo: i settori che ne stanno traendo maggiori benefici sono le telecomunicazioni, l’ecommerce ma anche la vendita al dettaglio, oltre ovviamente alle attività che si occupano di servizi finanziari e energia. “L’Intelligenza Artificiale sta diventando parte integrante della strategia digitale delle aziende di ogni comparto, e in particolare in quelle di medie e grandi dimensioni. Tanto per fare un esempio, oltre la metà delle telco già oggi utilizza chatbot”, ha aggiunto Jacopo Paoletti, Co-Founder & CMO di Userbot. “I manager, soprattutto in ambito enterprise, ne hanno fatto finalmente una priorità nelle proprie scelte di investimento, soprattutto in ottica di digital transformation e open innovation, e la tendenza sembra essere confermata anche in questa fase 2 inerente il COVID-19. Con il nostro Userbot Essential, anche le piccole e medie imprese possono oggi testare direttamente e in autonomia la potenza dell’AI nell’assistenza clienti, in modo davvero facile e veloce e a costi decisamente contenuti, provandola gratuitamente per 14 giorni con una semplice registrazione online”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Giugno 2020, 15:12

