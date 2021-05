Aftershokz OpenMove, i nuovi auricolari wireless a conduzione ossea: fare sport in tutta sicurezza

Aftershokz, brand commercializzato in Italia da Athena e conosciuto dagli sportivi di tutto il mondo per i suoi particolari auricolari a conduzione ossea, presenta OpenMove, il nuovo modello entry level della casa. La particolarità degli auricolari a conduzione ossea è rappresentata dalla trasmissione del suono attraverso gli zigomi, nello specifico le vibrazioni emesse dall’altoparlante bypassano il timpano e arrivano nell’orecchio interno. Inoltre, a differenza delle cuffiette in ear che isolano quasi completamente dal mondo circostante e dai rumori esterni, OpenMove consentono di praticare sport con maggiore sicurezza senza però rinunciare al piacere di poter ascoltare la musica in movimento.

Inoltre, la certificazione IP55 conferisce al prodotto un’adeguata resistenza ad acqua, polvere e sudore, che si aggiunge alla durata della batteria di circa 6 ore per ascoltare musica, effettuare chiamate, ascoltare o inoltrare note audio. I nuovi arrivati in casa Aftershokz hanno un design confortevole di soli 29 g, e grazie alla tecnologia a conduzione ossea PremiumPitch 2.0, offrono più qualità nella produzione dei bassi e suoni più definiti. Inoltre l’ultimo chip Bluetooth 5.0 ne garantisce una connettività multipoint facile e immediata. Gli auricolari OpenMove sono disponibili in diverse varianti colore: Slate Grey, Alpine White, Elevation Blue e Himalayan Pink.

