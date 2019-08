L'aereo misterioso che vola da due anni senza una spiegazione ufficiale

The #X37B #OTV4 is the newest and most advanced re-entry spacecraft. Find out more about today's landing here: https://t.co/GUGgOMQiYg pic.twitter.com/HfHHVnWhYc — U.S. Air Force (@usairforce) May 7, 2017

Mercoledì 28 Agosto 2019, 09:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La foto dell'U.S. Air Force inquadra lo ". Il velivolo è in missione da 720 giorni, girando sopra i cieli senza un apparanteme motivo. Anzi, senza una spiegazione ufficiale. Lo scopo della missione di questo aereo senza pilota, che vola a energia solare, è quello di orbitare attorno alla terra. Oltre a battere tutti i record precedenti (l'Orbital Test Vehicle 4 volò per 717 giorni, 20 ore e 42 minuti) non ci sono motivazioni ufficiali dietro questa operazione.L'X-37B è stato progettato dalla Boeing su un disegno molto simile a quello degli Shuttle utilizzati dalla Nasa. Sulla pagina ufficiale dell'Air Force ci sono alcuni dati che però non risolvono i dubbi degli appassionati: L'X-37B Orbital Test Vehicle, o OTV, è un test sperimantale della U.S. Air Force. L'obiettivo primariop è quello di testare nuove tecnologie di veicoli spaziali riutilizzabili per il futuro dell'America nello spazio e per attuare esperimenti operativi nello Spazio da poter poi riesaminare sulla Terra»