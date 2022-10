"Accedi con Facebook", scatta l'allarme per almeno 400 app: «Rubano i dati di accesso»

Quante volte, scaricando una nuova app, vi siete trovati costretti a registrarvi come nuovi utenti? E quante volte avete preferito connettervi utilizzando il vostro profilo di Facebook, anziché dovervi registrare con la vostra e-mail e confermare il tutto tramite un apposito link? La soluzione "Accedi con Facebook" è sicuramente più comoda e veloce, ma anche più rischiosa. E lo ha annunciato proprio Meta.

"Accedi con Facebook", i rischi con oltre 400 app

L'azienda che controlla, tra le altre, Facebook e WhatsApp ha lanciato l'allarme cybersicurezza dopo aver scoperto almeno 400 diverse app, di vario genere, che permettono di accedere tramite Facebook ma in realtà raccolgono i dati e li rubano con il consenso, ignaro, degli utenti. Si tratta di app disponibili nel Play Store (Android) come nell'App Store (iPhone). Il rischio, spiega Meta, è che con quei dati di accesso qualcuno possa utilizzare l'account di un'altra persona, oppure ottenere anche dati sensibili.

Gli sviluppi

Meta ha già informato circa un milione di utenti di Facebook in tutto il mondo, oltre a Google e Apple che nei loro store ospitavano le app fraudolente. Quelle segnalate da Meta sono già state rimosse, ma è probabile che ve ne siano molte di più non ancora scoperte. Senza contare che molti utenti potrebbero ancora averle, installate e perfettamente operative, sul proprio smartphone. In ogni caso, Meta suggerisce a tutti gli utenti di Facebook di cambiare la password e sceglierne una 'forte' (con più di otto caratteri, con lettere maiuscole e minuscole e con numeri e simboli). Inoltre, l'azienda ha consigliato agli utenti di attivare l'autenticazione in due passaggi e di consentire le notifiche interne, che informano di ogni tentativo di accesso sospetto all'account.

