Francesca, la travel blogger che ha sconfitto il tumore: «Ora faccio il giro del mondo. Basta rimandare i sogni»

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

Trasformare una data da dimenticare in quella di un nuovo inizio. È con questo spirito che, nome in codice Fraintesa l'8 ottobre è partita per il giro del mondo in solitaria. Nello stesso giorno, solo un anno fa, le avevano diagnosticato un tumore al seno.«Il 7 gennaio. Dopo le vacanze di Natale tutti si lamentavano di dover tornare a lavorare. Io avevo la terza chemio. Avrei pagato oro per poter andare a lavoro. Così mi sono ripromessa che dopo il periodo buio mi sarei presa una rivincita sulla vita. Era ora di smettere di rimandare i sogni».«Un mese in Asia, un mese in Oceania, uno in America e due settimane in Africa. Rientro previsto a fine gennaio».«Dopo quello che mi è successo non mi spaventa più niente. I momenti di malinconia ci sono sempre e comunque, quando sei da sola sei costretta ad affrontarli».«Ho concluso il ciclo di terapie. Sei mesi di chemio, uno di radio. Tornerò in tempo (o quasi) per i controlli trimestrali».«Ho lanciato una raccolta fondi soche resterà attiva fino a gennaio per chi vorrà aiutarmi a raccontare la mia storia nel mondo. Il mio obiettivo è fissato a 30mila euro, la metà del ricavato la devolverò all'Airc».«Ho fissato diverse interviste in cui racconterò la mia storia e di quanto siano importanti i controlli. Possono aiutare a trovare qualcosa in tempo. E se non c'è niente servono a ricordarsi che si sta bene. E festeggiare la vita».«Ho sentito un nodulino al seno mentre facevo la doccia. L'ho beccato in tempo non si era ancora esteso».«No, l'ho tenuta nascosta per tutta la durata della chemio. Solo alla fine ho pubblicato un video raccontando la mia storia e mettendo in guardia i followers: non bisogna credere a tutto ciò che si vede sui social. Quella è una realtà filtrata. Nel mio caso nessuno si era accorto di nulla».«Sono una freelance, se lo avessi detto i clienti non mi avrebbero più chiamata. E la mia community è molto reattiva, sarei stata costretta a parlarne ogni giorno. Avevo bisogno di distrarmi».«Molti mi hanno chiesto scusa per non averlo capito prima. In tanti hanno appoggiato subito la raccolta fondi e mi hanno fatto da infermieri virtuali».«No, anche a causa di quello che mi è successo non riesco a fare programmi. Prendo la vita giorno per giorno».