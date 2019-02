Chi è @Tegamini, Francesca Crescentini: «Libri e cultura su blog e Stories»

Ultimo aggiornamento: 10:22

ha trasportato su Instagram la sua passione per i libri insieme a una visione della vita sopra le righe. I suoi consigli letterari in vestaglia sono diventati un must per migliaia di followers.«È il nome che avevo scelto per il blog, per dare l'idea di contenitore che fosse anche buffo e giocoso. La mia mente ha prodotto tegamini e mi è rimasto appiccicato anche sulle altre piattaforme».«Ho sempre avuto una sorta di diario, ma ci sono tantissime cose che mi interessano, che scopro e mi va di condividere, così nel 2009 ho deciso di dargli una forma un po' più razionale».«È più avvicinamento che differenza. Su Instagram c'è la parte video, seguita da molte persone con tantissimo affetto: è un bellissimo modo per coltivare una relazione. In comune c'è il modo che ho di raccontare le cose, e ora lo posso fare anche nelle Stories e nelle didascalie delle foto».«Ho provato a fare video su Youtube ma la spontaneità che posso avere sedendomi a prendere il caffè in vestaglia e a raccontare delle cose è molto diversa da quanto succederebbe montando un set».«Sono sempre stata una lettrice. All'Università mi sono specializzata in ambito editoriale e sono finita a lavorare in Einaudi per quattro anni. Era inevitabile parlare di lettura».«Non sempre per dimensione e struttura le case editrici possono permettersi un social media manager o un'agenzia digital. Quello che sta succedendo adesso nell'ambito dei libri sui social è un movimento meritevole. Io non sono un critico letterario e non mi spaccio per tale».«Un profilo come il mio intrattenendo avvicina persone a contenuti culturali all'interno di un ambiente che frequentano per altri motivi».«Inserendo contenuti letterari all'interno dei social si può reintrodurre un tipo di intrattenimento oggi meno attuale».«Lavoro come un asino e sto cercando di scrivere qualcosa anche io. E faccio un corso di spada laser».