SaraLuna Canola nella top ten dei family influencer: «La vita che volevo? Mamma di Leonardo e un lavoro che amo»

Mercoledì 6 Novembre 2019, 08:13

Mamma di Leonardo e modella,è recentemente entrata nella classifica dei diecia temapiù amati in Italia. Tutto è cominciato con un blog ( La vita che volevo ), e con la scoperta di una gravidanza attesa e desiderata.«Soddisfacente, felice. Sin da piccola ho sognato un compagno che mi volesse bene, un figlio, un lavoro da fare con gioia e sempre con la voglia di migliorare».«Sono molto felice, ma ora manca il matrimonio. Vorrei altri figli e viaggiare in tutto il mondo con loro».«Credendo in me stessa, senza vergognarmi di condividere le cose anche quando non ero nessuno e in un anno e mezzo sono cresciuta tantissimo. Scegliere di avere un figlio così giovane ha scatenato interesse».«Mamme giovani, ma anche ragazze che sognano una famiglia. A loro dico: non è sbagliato desiderare un figlio presto. E anche che non bisogna accontentarsi del primo fidanzato se non è quello giusto. Anche se fa soffrire».«Abbiamo anche noi le giornate no, e le racconto. Ma nelle foto mostro i momenti belli. Se un giorno non ce ne sono, non posto nulla. La mia intenzione è trasmettere serenità. Non seguirei una persona che si lamenta tutto il giorno e trasferisce negatività».«Al contrario. Spero di suscitare negli altri il desiderio di trovare la propria felicità, così come l’ho trovata io. Il merito è in gran parte del mio fidanzato, andiamo molto d’accordo».«Prima pubblicavo foto di shooting che non trasmettevano chi sono davvero. Il mio profilo lo guardavano solo i ragazzi. Da quando ho cominciato a raccontarmi, mi seguono solo le mamme».«Come faccio a mantenermi in forma».«Camminare molto in gravidanza, mangiare bene e appena il medico è d’accordo tornare ad allenarsi».«Non ci si deve vergognare a chiedere aiuto».«Io ho rispetto di mio figlio. Non lo mostro mai in situazioni sgradevoli e se non ha voglia non facciamo foto o storie. Quando sarà più grande, se non vorrà non lo coinvolgerò».riproduzione riservata ®