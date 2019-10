Righetto, il Ghetto Trash di Enrico Maddalena: «Nuova vita alla tv grazie ai commenti sui social»

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

Suè la mente dietro il profilo. Su Facebook Twitter , più semplicemente,. Compagnia imprescindibile per chi guarda la Tv senza staccare un occhio dallo smartphone,si definisce amante del trash, ha nel cassetto una laurea in Giurisprudenza (come Maria de Filippi, dice) e commentando sui social i suoi programmi preferiti ha creato una community affiatata.«Per me sono ormai un binomio inscindibile. E la stessa Tv a strizzare l'occhio al web. Tutti i programmi hanno hashtag e pagine dedicate. Anche gli influencer hanno un ruolo sempre più centrale affinché immagini o situazioni possano diventare virali».«Quello della tv è ancora il più vasto. Quello social è nativo digitale, più dinamico nelle interazioni. Se un programma ha successo su Twitter o Instagram è molto probabile che sia piaciuto ai più giovani».«Mi è sempre piaciuta, ma c'è stato un periodo in cui l'avevo messa un po' da parte per dedicarmi allo studio. E poi Simona Ventura aveva lasciato l'Isola dei Famosi. Il Grande Fratello era diventato troppo lungo e i reality meno interessanti».«L'ho rivalutata grazie ai social. Molti programmi mi piacevano per via dei commenti su Twitter. E io stesso ho cominciato a farlo insieme agli amici. È stato un processo molto naturale».«Il Festival di Sanremo è il primo in assoluto. Ed è anche diventato un fenomeno social. Poi i reality e Uomini e Donne, ma trono over».«Simona Ventura. Ho anche avuto modo di incontrarla. Credo che i social abbiano in un certo senso tolto l'aura di sacralità ai Vip mostrandoli più avvicinabili dalle persone comuni».«Assolutamente no. Raramente sacrifico la mia vita personale per seguire un programma. Se rinuncio a fare qualcosa è perché sono io a preferirlo».«Le cose dette di persona fanno meno ridere. Leggendole ognuno le immagina così come vorrebbe ascoltarle e fa lavorare l'immaginazione».«Pamela Prati ha dominato tutto. Poi Gemma Galgani con Tina Cipollari. Immancabile Cristiano Malgioglio opinionista al GF».«Sono nero. Sarà un lungo inverno».riproduzione riservata ®