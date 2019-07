Paola Turani: «Anche le modelle nel loro piccolo stanno in pigiama»

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

Occhi di ghiaccio, ricci ribelli e sorriso aperto.è di una bellezza palese, eppure l'immagine che restituisce a oltre un milione di followers su Instagram ribalta più di uno stereotipo legato al mondo della moda, nel quale si è ritrovata per caso a 16 anni. La Tury - questo il suo nomignolo - si fotografa anche struccata, racconta episodi buffi, non si separa mai dai suoi cani extra-size e si mostra sempre di buon umore.«È una formula che mi rispecchia. Ed è stata vincente. Prima di Instagram vedere una modella nel suo quotidiano, che non è fatto solo di shooting e sfilate ma anche di mattinate in pigiama, era una cosa strana. Io ho cominciato a farlo pubblicando foto abbinate a riflessioni o racconti di quello che mi succedeva, ed è piaciuto».«Sì, la gente vuole vedere la vita reale».«Le aziende lo stanno capendo, anche in Italia. Si tende ad usare noi influencer per mostrare i capi di punta ed è bello vedere la moda indossata da ragazze con personalità e stili diversi. Sui giornali, al contrario, ci sono modelli di perfezione spesso irraggiungibili e i look sono decisi dagli stylist».«Anche per noi è stato un passaggio importante. Io fino a pochi anni fa mi rifiutavo di indossare un capo per mostrarlo. Non ero una fashion blogger. Poi ne ho capito la potenzialità, tanto da aver lasciato la mia agenzia di moda per dedicarmi ai social».«No. Nella moda ho fatto tutto, e a 30 anni quella è una carriera che sta per finire. Io mi sono reinventata».«Moltissimo. Non voglio mandare messaggi sbagliati. Ad esempio, non mostro mai i miei allenamenti completi o la mia dieta: se mi imitassero sarebbe un errore. Piuttosto cerco di trasmettere l'idea di una bellezza naturale, anche nelle imperfezioni».«Le storie del matrimonio hanno ricevuto fino a un milione di visualizzazioni. La mia filosofia è mostrare la mia parte più bella e positiva. Ci sono stati momenti in cui ho parlato di cose poco felici, come la morte del mio amato cane Brachetto. In quella occasione ho ricevuto tanto sostegno dai followers. Quello che non troverà mai spazio sono le persone cattive. Con loro l'indifferenza è la migliore arma».riproduzione riservata ®