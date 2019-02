«Addio posto fisso, ci siamo licenziati e ora cuciniamo e giriamo il mondo»: chi sono Alessandro e Alice di A Gipsy In the Kitchen

Ultimo aggiornamento: 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In realtà siamo due Gitani: io e Alessandro, il mio compagno. Cinque anni fa abbiamo aperto un blog in cui parliamo di viaggi e cucina».«Alessandro è un designer di prodotto, io lavoravo nella moda come responsabile ufficio stampa per Stella McCartney, prima per Chanel. Abbiamo deciso di fare questo luminoso salto nel buio abbandonando entrambi contratti, posto e stipendio fisso per dare una chance alla nostra idea di felicità».«Sì e ci tengo a dire che non abbiamo reti di salvataggio, come genitori che ci sostengano in questo percorso. Abbiamo un prestito con la banca, i nostri debiti, l'affitto e le tasse».«Ce ne vuole tanto anche a continuare a vivere una vita che non piace».«Ci siamo detti che la vita è una e dovevamo fare il possibile affinché la nostra idea di felicità si concretizzasse. Non volevamo ridurci a vederci un paio d'ore a fine giornata stanchi e senza nulla da dirci dopo aver lavorato per il sogno di qualcun altro. È stato un gesto d'amore reciproco».«È stato il mio percorso culinario nato ben prima di 5 anni fa, quando vivevo a New York: l'unico modo per ritrovare casa era ricrearne sapori e profumi. Poi è arrivato il Gitano, ci siamo innamorati e l'ho conquistato col cibo».«Alessandro ha sempre vissuto all'estero, abbiamo cercato di unire due nostre passioni in un unico contenitore».«Ognuno ha portato qualcosa di speciale. Quest'estate in Norvegia tre mesi col nostro van. Ma anche on the road in Cornovaglia o in Messico a vedere come si fa la tequila».«Molta, dallo stile di vita al cibo alla natura. Per Alessandro anche il design».«Per noi il sito è la cosa principale. I social, soprattutto Instagram, sono molto utili perché permettono un rapporto diretto con le persone, ma sono solo un veicolo».«Assolutamente. Abbiamo mostrato anche tutto il percorso dalla perdita della nostra bambina in avanti. Ed è stata una panacea».ilaria.delprete@leggo.itriproduzione riservata ®