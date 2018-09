La storia della prima foto caricata su Instagram (quando il social ancora non esisteva)

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio: la bella notizia negli ultimi giorni

Unaepocale, propedeutica ad un successo planetario come quello di. Eppure, ad un primo sguardo, è un semplice e banale scatto di un cane. Oggi, però, ha un valore storico notevole: si tratta, infatti, delmai pubblicato su, in un'epoca in cui il social network che tutti conosciamo non era ancora attivo ed aveva un nome provvisorio e decisamente meno attraente,A pubblicare la foto è stato uno dei fondatori di, che aveva aggiunto anche il filto X-PRO2 e la didascalia «Test». L'uomo, che ha annunciato pochi giorni fa di voler lasciare la compagnia per concentrarsi su altri impegni, l'aveva caricata nel 2010, diversi mesi prima del 6 ottobre di quell'anno, data in cui Instagram fece il suo esordio ufficiale nel web. All'epoca, nessuno poteva immaginare che la foto deldi Systrom avrebbe fatto da apripista al successo di un social network capace di produrre un giro d'affari da capogiro. La rivista Time ha rivelato i dettagli di quello storico,. La foto era stata scattata in Messico, dove Systrom si trovava in vacanza con la fidanzata e ildella ragazza. Neanche lo stesso sviluppatore poteva immaginare di avere un simile successo e diventare milionario, come ammesso scherzosamente dallo stesso: «Se lo avessi saputo, mi sarei impegnato un po' di più, anche se era solo una semplice foto di prova ne avrei potuta scegliere una migliore».A oggi, la prima foto pubblicata su, ha quasi 100mila 'Mi piace'. Molto poco, in confronto a migliaia di post di vip e influencer che vediamo quotidianamente. Il valore storico, però, è insuperabile. Systrom e il collegaavevano avuto una grande intuizione: creare un nuovo social network, alternativo a Facebook e Twitter, che fosse particolarmente adatto ai dispositivi mobili e che consentisse un sistema di pubblicazione di foto più efficace. Due anni dopo la sua nascita,aveva già raggiunto 50 milioni di utenti in tutto il mondo, suscitando l'interesse di, che acquistò la compagnia per un miliardo di dollari. Oggi, invece, il social network può vantare quasi un miliardo di utenti attivi mensili.