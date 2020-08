Nyome, modella curvy censurata da Instagram per errore: l'account ripristinato e verificato

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Agosto 2020, 22:32

Tutto risolto per, la modella curvy britannica che, qualche giorno fa, si è vista censurare una foto col rischio di un 'ban' da Instagram . Una decisione, quella del social network, che aveva fatto esplodere tante proteste da parte degli utenti.Senza scomodare accuse di razzismo, in tanti avevano fatto partire una rivolta social contro Instagram, 'reo' di aver discriminato una giovane donna che da anni è un simbolo dell'inclusione., 28 anni, con la sua taglia 'forte' è già diventata una testimonial di spicco per brand come Adidas e Dove ed è riuscita a ispirare tante ragazze che hanno difficoltà ad accettare i chili di troppo.Dopo le proteste,ha spiegato di aver ripristinato la foto incriminata, scattata dalla fotografa Alexandra Cameron (anche lei censurata e a rischio 'ban'), rivelando che si è trattato di un. «Siamo costantemente ispirati dai milioni di persone che utilizzano Instagram per promuovere la body positivity. Censurare comunità specifiche non fa parte dei nostri comportamenti. I nostri team analizzano migliaia di contenuti ogni giorno e a volte commettono errori» - fa sapere un portavoce di- «Non appena ci siamo resi conto che i contenuti erano stati rimossi per errore, li abbiamo riattivati e abbiamo continuato a ripristinare anche i contenuti correlati per evitare che ne venissero rimossi altri. Siamo dispiaciuti per questo errore e per il disagio causato».Dopo il ripristino della foto incriminata, per scusarsi Instagram ha anche fatto un bellissimo regalo a. «Lo stavo chiedendo da mesi, senza successo. C'è voluto un episodio spiacevole per arrivare a questo ma sono felice, è un buon risultato», spiega la modella.