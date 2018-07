Instagram, arrivano i video lunghi fino a un'ora​

Piccole, grandiin arrivo per tutti gli utenti di: gli sviluppatori del social stanno diffondendo alcuni aggiornamenti che comporteranno nuove funzioni e permetteranno di utilizzare in modo più facile e comodo l'app dallo smartphone.Gli utenti che utilizzano sistemi operativi come iOS e Android possono già vedere quali dei loro follower e amici sono in linea in un determinato momento: un, analogamente a quanto accade con Facebook, segnalerà la loro presenza e permetterà di utilizzare la funzionein modo più semplice e intuitivo. Evidentemente, gli sviluppatori di Instagram hanno recepito le richieste di tanti utenti, stanchi di utilizzare una funzione che somiglia più ad una casella e-mail che a una vera e propriaNovità in arrivo anche per: dopo gli stickers, sarà possibile utilizzare, in risposta ai contenuti dei nostri follower, anche le. Anche in questo caso, la nuova funzione segue la falsariga di Facebook, dove le 'reactions' sono diventate sempre più popolari. Al momento, il progetto è in fase di test.Un'ultima novità riguarda la possibilità die di Instagram, consentendo così agli utenti di stabilire più facilmente le connessioni anche sul social network delle foto.