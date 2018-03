Instagram shopping in Italia: come comprare dallo smartphone

Instagram e Snapchat senza gif per alcuni giorni: ecco cosa è successo

Arriva anche in Italia, la funzione che consente a tutti gli utenti del social network di fare acquisti direttamente dai brand presenti e senza uscire dalla piattaforma alla ricerca dei prodotti. Attivo già dall'anno scorso negli Stati Uniti, ora questo sistema è destinato a creare una vera e propria rivoluzione anche da noi.Il meccanismo è molto semplice: leche utilizzano ladi Instagram potranno caricare foto dei loro prodotti ed inserire un link per l'acquisto attraverso i. Gli utenti, quindi, potranno cliccare sui tag, come quando si consulta un profilo a partire da una persona 'taggata', e da lì sarà possibile consultare tutte le informazioni sul singolo prodotto e procedere all'acquisto, senza dover neanche andare sul catalogo elettronico dell'azienda.La novità assoluta per l'Italia è già stata sperimentata con successo nei mesi scorsi Oltreoceano: è soprattutto su Instagram che molti marchi, in primis quelli della moda, vengono seguiti dagli utenti e questa piccola rivoluzione nel mondo dell'e-commerce ben si coniuga con le caratteristiche del social network di proprietà di Facebook.