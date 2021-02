Instagram, nuova funzione permette di recuperare post e stories cancellati per sbaglio

Cancellati un post o una stories su Instagram per errore? L'azienda di Mark Zuckerberg offre una soluzione anche a questo, introducendo un'opzione che permetterà di recuperare il "danno". La nuova funzione di Instagram, infatti, permette di recuperare i post cancellati dal proprio account, che si tratti di foto, video, reels e video di IGTV entro 30 giorni da quando sono stati cancellati. Per le stories invece c'è una limitazione; si avranno solo 24 ore di tempo per recuperare quella cancellata.

L'opzione, molto utile per chi usa Instagram in modo massiccio, e magari anche per lavoro, in realtà è stata pensata dall'azienda americana come meccanismo di protezione da intrusioni hacker. Accade sempre più spesso che cybercriminali prendano come target un account che viene colpito cancellando i post, o pubblicando dei post nocivi per la reputazione della persona o società.

A lanciare la novità è la pagina blog di Instagram, che annuncia la nuova modalità negli Stati Uniti, ma a breve in arrivo in tutti gli altri paesi, Italia inclusa. Ma ora vediamo come si può recupare un post cancellato.

Il post eliminato finisce nella cartella "Eliminati di recente" e ci resterà per un breve periodo di tempo; per recuperare il post sarà sufficiente entrare in quella cartella, selezionare il post e confermare l’operazione verificando la propria identità. Se al contrario, quel post andava eliminato, basta cliccare sull’opzione elimina definitivamente. "Eliminati di recente" è un po' l'equivalente del cestino per i computer, dove però non viene richiesta la conferma dell'identità, un'ulteriore chiave di sicurezza .

Dunque nel caso che le foto, i video e le stories siano state cancellate da malintenzionati che hanno bucato l’account illegalmente, l’utente potrà ripristinare i post cancellati e riappropriarsi del suo profilo.

