Instagram, da oggi si può scegliere se mostrare il numero dei like: ecco come

Da oggi Instagram cambia. Ogni utente avrà infatti la possibilità di scegliere se mostrare o meno il conteggio dei like, o meglio: dei «cuori». Sì perché questo è il simbolo che contraddistingue il social network nato nel 2010 e poi acquistato da Facebook nel 2012 per un miliardo di dollari. E se inizialmente si aveva la possibilità di vedere quanti «mi piace» aveva ricevuto un singolo post, di recente il gruppo fondato da Kevin Systrom aveva deciso (inaspettatamente) di togliere questa opzione. Dato che invece rimaneva (ed è rimasto) visibile al singolo utente che ha inserito un nuovo contenuto.

Come fare - Le prove sono iniziate nel 2019. «In questo periodo di test abbiamo scoperto che il comportamento degli utenti non è cambiato – ha detto Adam Mosseri, capo di Instagram ad una conference call –, ma abbiamo avuto reazioni forti, alcune positive, alcune negative». Una decisione «polarizzante» la definisce Mosseri, per questo si è «deciso di dare a tutti la possibilità di scegliere». Come? Basta accedere alla nuova sezione che si chiama «Post», presente nelle Impostazioni. Da lì si può attivare o disattivare il numero di like, anche dopo la pubblicazione. Una novità che, nelle prossime settimane, coinvolgerà anche Facebook.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Maggio 2021, 17:59

