Instagram, non solo stories e reels: arriva la musica anche nei post. L'ultima novità

Instagram aggiorna se stesso. La company, infatti, sta testando in alcuni paesi una nuova funzionalità, che se ben gradita dagli utenti, con ogni probabilità sarà estesa all'interno mondo. Si tratta della possibilità di inserire la musica sulle immagini postate, come già avviene con le Stories e Reels, un modo per dare nuovo appeal ad uno dei social più usati al mondo.

Questa fase sperimentale è in test in Turchia, India e Brasile, come si evince da una serie di screenshot pubblicati dagli utenti e confermati da Roxanne Chinoy, Strategic Partner Manager di Reels Content Strategy & Community di Instagram, che ha condiviso le schermate per guidare gli utenti all'aggiunta di musica nei post.

Per farlo, in realtà, o è piuttosto intuitivo. Nel menù di editingltre al testo, localizzazione e tag delle persone, ci sarà un'altra opzione "aggiungi musica", che consentirà di scegliere quale brano inserire come sottofondo all'immagine del post. E come già avviene nei Reel, il titolo della canzone apparirà nell'intestazione del post e cliccandoci sopra porterà ad una pagina audio e sarà possibile visualizzare tutti i post del feed con la stessa traccia.

Tra le altre novità in fase di test, c'è anche "Take a Break" che permette all'utente di limitare il tempo trascorso sull'app, una funzione piuttosto utile, per aiutare a disintossicarsi dal social.

