Instagram, addio like in tutto il mondo: «Interverremo anche sui video»

Instagram , addio like in tutto il mondo

Venerdì 15 Novembre 2019, 14:17

. L'esperimento ha funzionato. Dopo Canada, Irlanda,, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda toccherà anche agli Stati Uniti dire addio ai cuoricini. O meglio,eliminerà il numero dei like collezionati da una foto in tutto il mondo. E lo stesso accadrà per i video: non saranno più pubblici i numeri delle visualizzazioni.La strategia è chiara: spazio ai contenuti di qualità, fuori dal gioco la spazzatura social-pop. Gli utenti decideranno da soli quali sono gli elementi più interessanti senza seguire la "mandria". Questa modifica metterà indubbiamente meno stress all'utente medio che, così, sarà libero di esprimersi senza avere il timore di essere giudicato dal numero deiGli utenti che caricheranno le foto, o i video, potranno accedere al numero delle persone che hanno gradito l'elemento condiviso così come il loro nomi. Mentre i followers visualizzaranno soltanto alcuni nomi degli amici ai quali è piaciuto l'elemento multimendiali. Per quelli più "impiccioni" c'è un mondo per sapere il numero dei like: contarli a mano.