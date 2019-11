Instagram e Facebook down: «Problemi a feed e messaggi privati» Cosa sta succedendo LA MAPPA

Giovedì 28 Novembre 2019, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi pere soprattuttodalle 15 di oggi: i due social network (entrambi di proprietà della galassia di Mark Zuckerberg) presentano malfunzionamenti. Su, sito che monitora le app e i social, ci sono decine di segnalazioni per quanto riguarda Facebook e centinaia di segnalazioni perLa popolare app che consente di caricare e condividere foto e video è offline da qualche ora. Gli utenti presentano difficoltà ad. Su Facebook invece gli utenti non riescono a caricare i post e aggiornare la newsfeed. La mappa pubblicata sui siti specializzati evidenzia problematiche serie soprattutto per gli utenti inglesi. "Pallino rosso" anche a Parigi e Mosca. In Italia invece la zona più interessata è quella di(mappa qui in basso).«Non riesco a vedere più le mie foto sul profilo»; «impossibile effettuare il login»; «non mi appare la banda delle storie. Come si risolve questo problema?». Questi sono soltanto alcuni dei messaggi apparsi in rete, dove gli utenti si stanno scambiando opinioni sul disservizio.«Non solo Instagram, non riesco ad accedere neanche a Facebook», aggiunge qualcun altro, arruolando Facebook tra i social con difficoltà di uso. Proprio nel giorno del "Thanksgiving" americano i social network di Menlo Park sembrano voler impedire lo scambio di messaggi per la famosa festa americana. ​