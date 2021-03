Instagram down, problemi in molte zone in Italia: 7 giorni fa il black-out anche di WhatsApp e Fb

Instagram è down. Non funziona. Si ferma e riporta la schermata: «Si blocca in continuazione». In alcune aree d'Italia diversi sono i disservizi riscontrati dagli utenti e segnalati al sito downdetector. Le città più colpite sono Roma, Napoli, Milano e anche Venezia. In totale, nell'utlima ora sono arrivate oltre 3000 segnalazioni di disservizi da parte di chi usa l'app.

Non è la prima volta che il social network delle immagini dà problemi, già settimana scorsa c'era stato un momentaneo blocco generale di Whatsapp, ma anche Messenger.

I problemi segnalati Il primo trend su Twitter al momento è #instagramdown. Diversi sono i commenti e le foto postate dagli utenti. Non solo in Italia, il fenomeno sembra coinvolgere diversi Stati nel mondo.

