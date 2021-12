Instagram down, numerose le segnalazioni degli utenti: ecco cosa sta succedendo

È Instagram down nella giornata di oggi 4 dicembre. Secondo le numerose segnalazioni piovute in tutta Italia il celebre social network di Mark Zuckerberg ha fatto i capricci a partire dal primo pomeriggio. Dopo il lungo black out di due mesi fa gli utenti si sfogano su Twitter per i nuovi disservizi e si dicono esasperati.

Non è chiaro quali siano le ragioni che stanno causando i problemi ad Instagram, ma la App invita tutti a controllare la connessione. Per alcuni utenti è difficile caricare e Instagram Stories, per altri l'intera schermata della hompage risulta completamente nera. L'hashtag #InstagramDown è diventato presto in tendenza. Nessun problema sembra per Facebook e Whatsapp.

Quelli di instagram che entrano su twitter solo per verificare se c'è un #instagramdown: pic.twitter.com/1PJEheN22m — Jennifer (@negri_jenny) December 4, 2021

«In 2 mesi è andato in down 72728232738292 volte», si legge in uno dei tweet. E ancora: «Ma se #nstagramdown perché instagram scarica la responsabilità con messaggi del tipo “la tua connessione internet è assente” facendoti credere che il problema sia tu...»

