Instagram non funziona: «Non si apre al login». Centinaia di segnalazioni, cosa sta succedendo

Instagram non funziona. La app social già dalla mattina di oggi 18 dicembre e per buona parte del pomeriggio ha dato problemi, con centinaia di segnalazioni sul sito Downdetector, che monitora il funzionamento di varie app, chat e social network. I problemi riscontrati, si legge, riguardano il login e quindi lo stesso accesso al proprio profilo, ma anche la pubblicazione di post e stories e i direct messages.

Leggi anche > Barilla, regalo di Natale ai dipendenti: «1.000 euro a tutti per ringraziarli del loro impegno»

Su Twitter l'hashtag #instagramdown è finito subito in tendenza, con decine di utenti che si sono riversati sullo stesso Twitter per capire se fossero gli unici ad avere malfunzionamenti sul proprio profilo. «Quando sto per spaccare il telefono ma poi entro su Twitter e vedo che non va anche a voi», scrive Stella postando la foto di una bambina in lacrime. Ma i problemi, sottolineano alcuni utenti, vanno avanti da giorni: uno in particolare spiega che «sono settimane che a turno mi dà la barra delle storie completamente bianca per ore o la sezione post».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA