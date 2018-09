Instagram come WhatsApp, in arrivo i messaggi vocali?

Instagram is working on voice messaging!



It appears to be non-functional as of now but the code indicates: "Voice message, press and hold to record" pic.twitter.com/897D5l57co — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 21 agosto 2018

Here’s a new screenshot of Instagram’s audio messaging feature coming soon



h/t @WABetaInfo pic.twitter.com/SeOKU9Iebn — Matt Navarra (@MattNavarra) 14 settembre 2018

, si sa, sono una funzione molto utile per tanti utenti di, anche se sarebbe bene non abusarne né in quantità, né in lunghezza. Ad ogni modo, una funzione che ha avuto molto successo sull'app di messaggistica istantanea potrebbe presto approdare anche suNon ci sono conferme ufficiali da parte degli sviluppatori, ma l'esperta ingegnera informaticaha affermato di aver scoperto, all'interno di un codice, la presenza di un sistema che consente di scambiaretra gli utenti di Instagram. La Wong spiega: «Non è una funzione ancora disponibile, ma è chiaro checi stia lavorando su, il bottone potrebbe trovarsi nello spazio riservato ai like, alle gif e alle altre immagini».Il portale WABetaInfo, intanto, ha anche diffuso una possibile grafica deisu. Per vederli diventare realtà, però, servirà molto tempo.