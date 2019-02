Ariana Grande supera Selena Gomez: è lei la donna più seguita su Instagram

Anna Tatangelo riceve il complimento di un fan, Gigi D'Alessio si innervosisce

Un sorpasso storico per. La 25enne popstar statunitense, infatti, ha raggiunto un traguardo decisamente importante: è la donna più seguita al mondo sue ha conquistato il primato che fino a ieri era detenuto dalla collegaha raggiunto i 146.409.821 di follower, superandoche ne può vantare 'solo' 146.312.377. Al raggiungimento del primato, senza dubbio, ha contribuito anche l'impressionante mole di lavoro della cantante e del suo team social: su Instagram, fino a oggi, l'account diha pubblicato 3948 post (più un numero estremamente alto di 'Stories'), mentre quello disi ferma a 1473.Quello diè così un nuovo record mondiale per una donna su Instagram, un primato che in assoluto è superato solo da una star come. Il fuoriclasse portoghese della Juventus, infatti, vanta oltre 155 milioni di follower e continua a dominare su Instagram., comunque, resta stabilmente sul podio. Come riporta anche l'Agi , al quarto posto troviamo l'ex giocatore di footballcon 133 milioni di followers, seguito dacon 128 milioni di fan,con 127 milioni di seguaci econ 125 milioni di follower. In fondo alla lista troviamo il calciatore brasilianocon 111 milioni di fan.