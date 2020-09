Xbox Series X e Series S: prenotazioni al via. Tutti i segreti delle nuove consolle

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si possono infatti ordinare le attesissime Xbox Series X e Series S. Fresche di ultimi dettagli presentati dalla Microsoft proprio a inizio mese, le nuove consolle americane arriveranno in tutto il mondo, Italia compresa, dal prossimo10 novembre.La nuova ammiraglia di casa Microsoft potrà contare su una potente CPU AMD Zen 2, 8-core a 3,8GHz, una GPU AMD RDNA 2 a 1,825GHz, 16 GB di memoria GDDR6, addirittura 1 TB di memoria interna (contro gli 825 Gb della prossima PlayStation 5) e lettore ottico Blue Ray 4K UHD. La Series X partirà da un costo di €499,99. Prezzo identico, al centesimo, rispetto alla console Sony.La Xbox Series S è la versione minore e tutta digitale della casa americana. La sorellina infatti si presenta di dimensioni molto più contenute rispetto alla futura nuova ammiraglia, e soprattutto perde il lettore ottico: sarà infatti all digital e avrà rispetto alla sorella maggiore un hardware meno avanzato. La Series S avrà un prezzo di €299,99, cento in meno rispetto alla PlayStation 5 in versione solo digitale.Chi lamentava per la antagonista della PlayStation un compartimento titoli non così variegato come per la console di casa Sony, da ora dovrà ricredersi: Xbox ha infatti stretto una strategica partnership con Electronic Arts, per permettere ai 15 milioni di utenti di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC di giocare ai migliori titoli del catalogo EA. Ma, soprattutto, Microsoft ha presentato un piano di acquisto, del valore di 7 miliardi e mezzo di dollari per accaparrarsi ZeniMax Media, azienda madre di Bethesda Softworks, la casa di produzione che ha regalato al pubblico del joystick titoli come The Elder Scrolls e Fallout, da cui Xbox otterrà un imponente portfolio di giochi, tecnologie e talenti, nonché una comprovata esperienza nella creazione di blockbuster di grande successo, in un settore come quello dei videogame che si stima nel 2021 arriverà a valere 200 miliardi di dollari.